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Хачериди вылечился от коронавируса и рассказал, как протекала болезнь

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Евгений Хачериди вылечился от коронавируса

Евгений Хачериди вылечился от коронавируса. ФК "Динамо" Брест

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди вылечился от коронавируса и сможет приступить к тренировкам в общей группе в понедельник, 20 июля.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, болезнь у футболиста протекала в бессимптомной форме. Сейчас он чувствует себя отлично и готов присоединиться к команде.

Отметим, что другие украинцы из брестского "Динамо" Артем Милевский и Александр Нойок уже также могут тренироваться.

Из-за вспышки коронавируса в команде Федерация футбола Беларуси (АБФФ) перенесла два ее матча в чемпионате – против "Славии-Мозырь" и "Слуцка". После 16 сыгранных поединков "Динамо" занимает восьмое место в таблице и отстает от БАТЭ и "Шахтера" из Солигорска на восемь очков, но имеет два матча в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский рассказал, как у него протекал коронавирус.

БеларусьКоронавирусДинамо БрестЕвгений Хачериди
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