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Хачериди выгоняют из ПАОКа

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Греческий ПАОК принял принципиальное решение избавиться от экс-защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди

Руководство клуба не удовлетворено игровыми кондициями украинца и по информации Gazzetta.gr уже вступило в активные переговоры по продаже Хачериди клубу, название которого пока держится в секрете.

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

Эту информацию подтверждает и известный футбольный журналист Кирилл Крыжановский.

"ПАОК указал на дверь Евгению Хачериди. Греки покупают у „Ростова“ исландского защитника Сверрира Ингасона и в ближайшие дни оформят продажу украинца. Хачериди думал, что с ним будут носиться, как в Киеве, а оказалось, что мир устроен по-другому", — написал Крыжановский в Твиттере.

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Евгений Хачериди в статусе свободного агента 31 мая 2018 года подписал трехлетний контракт с греческим ПАОКом, однако так и не смог закрепиться в основном составе команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди может перейти в "Шахтер".

"Горняки" сейчас ищут центрального защитника, их выбор остановился на Хачериди, сообщает, 1927.kiev.ua. со ссылкой на свои источники.

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Тема
чемпионат Греции
Персона
Евгений Хачериди
Тег
ПАОК
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