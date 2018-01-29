Хачериди согласовал контракт с новым клубом - СМИ

Лидер обороны киевского "Динамо" Евгений Хачериди все-таки принял решение покинуть столичный клуб. Футболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Греции.
Как утверждает издание Gazzetta.gr, 30-летний защитник "бело-синих" уже согласовал контракт с ПАОКом. По данным источника, теперь игрок и клуб ждут позиции президента "Динамо" Игоря Суркиса по потенциальной продаже Хачериди уже в январе.
Отмечается, что греческий клуб готов раскошелиться на 1 миллион евро, однако вице-чемпионы Украины хотят выручить за своего лидера втрое больше. При этом летом у Евгения заканчивается контракт и он может покинуть Киев на правах свободного агента.
Напомним, накануне появилась информация, что "Динамо" совершило громкий трансфер защитника сборной Перу. Не исключено, что он станет заменой Хачериди.
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