УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Хачериди согласовал контракт с новым клубом - СМИ

2.4тЧитать новость на украинском

Лидер обороны киевского "Динамо" Евгений Хачериди все-таки принял решение покинуть столичный клуб. Футболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Как утверждает издание Gazzetta.gr, 30-летний защитник "бело-синих" уже согласовал контракт с ПАОКом. По данным источника, теперь игрок и клуб ждут позиции президента "Динамо" Игоря Суркиса по потенциальной продаже Хачериди уже в январе.

Новости
Официально: "Динамо" подписало долгосрочный контракт с футболистом сборной Украины

Отмечается, что греческий клуб готов раскошелиться на 1 миллион евро, однако вице-чемпионы Украины хотят выручить за своего лидера втрое больше. При этом летом у Евгения заканчивается контракт и он может покинуть Киев на правах свободного агента.

Напомним, накануне появилась информация, что "Динамо" совершило громкий трансфер защитника сборной Перу. Не исключено, что он станет заменой Хачериди.

Читайте все новости по теме "Трансферы" на Обозревателе.

Тема
Трансферы
Персона
Евгений Хачериди
Объект
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости