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19 апреля • обновлено в 16:04
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Хачериди решили выгнать из "Динамо" Брест после удара соперника в чемпионате Беларуси

4.2т
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Футбольный клуб "Динамо" Брест прекратит сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди из-за его неподобающего поведения в матче 5-го тура с "Витебском".

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

кадр из видео

На 85-й минуте 32-летний Евгений в своем третьем поединке за белорусский клуб исподтишка ударил соперника пяткой.

Как сообщает Betnews365 со ссылкой на свои источники, после этого инцидента руководство “Динамо” Брест разорвет контракт с украинцем, также центральному защитнику придется заплатить приличный штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хачериди после игры в подтрибунном помещении в агрессивной форме напал на главного судью матча Сергея Чистова и пытался его ударить.

Рефери в протоколе зафиксировал все подробности безобразия украинского футболиста, Евгению грозит дисквалификация минимум на пять матчей чемпионата Беларуси.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Евгений Хачериди
Место
Беларусь
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