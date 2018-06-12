Хачериди провел тайную встречу со скандальным миллиардером

Греческие журналисты застукали игрока сборной Украины Евгения Хачериди, когда он выходил из роскошного отеля "Македония Палас" в Салониках. Как стало известно, там экс-футболист киевского "Динамо" провел двухчасовые конфиденциальные переговоры с владельцем ПАОКа, скандальным миллиардером Иваном Саввиди.

После встречи с боссом команды на тренировочной базе клуба Хачериди прошел медицинские тесты и в сопровождении спортивного директора клуба Любоша Михела футболист посетил домашний стадион "Тумба", где играет ПАОК, пишет zbirna.com со ссылкой на sdna.gr. Приятный день Евгений закончил ужином в одном из местных ресторанов.

Sdna.gr

Напомним, Хачериди согласовал условия двухлетнего контракта с греческим ПАОКом. По данным СМИ, в греческом клубе Евгений будет зарабатывать полтора миллиона евро в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский "Хетафе" объявил о переходе защитника киевского "Динамо".