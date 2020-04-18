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18 апреля • обновлено в 23:12
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Хачериди получил красную карточку в матче Витебск - Динамо Брест чемпионата Беларуси

2.4т
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Украинский футболист "Динамо" Брест Евгений Хачериди получил прямую красную карточку в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска".

На 85-й минуте 32-летний игрок сборной Украины в своем третьем поединке за белорусский клуб исподтишка ударил соперника пяткой. Рефери удалил защитника и назначил пенальти, который стал в игре победным - 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский рассказал, что украинский защитник команды Евгений Хачериди несколько раз испытывал проблемы со здоровьем, поэтому пока на поле не выходил.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Евгений Хачериди
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
суть хо хла-исподтишка
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