Хачериди, показавшего россиянам флаг Украины, выгнали из клуба

Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди покинул ПАОК и получил статус свободного агента.

Как пишет портал sportime.gr, Федерация футбола Греции одобрила разрыв контракта украинца с клубом.

Хачериди присоединился к клубу перед стартом прошлого сезона, провел в чемпионате Греции 3 матча.

Отметим, что действующее соглашение Хачериди с ПАОКом было рассчитано до лета 2021 года. Всего Евгений провел в разных турнирах 11 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

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Украинский защитник запомнился тем, что во время матча Лиги чемпионов в Москве продемонстрировал российским болельщикам щитки с символикой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" может вернуть 31-летнего Евгения. По окончании сезона игрок самостоятельно приступил к тренировкам в одном из спортивных залов Киева и все это время находился в поисках нового клуба.

Также сообщается, что одним из претендентов на Хачериди являлся донецкий "Шахтер".

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