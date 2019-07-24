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Хачериди, показавшего россиянам флаг Украины, выгнали из клуба

4.5т Читать материал на украинском

Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди покинул ПАОК и получил статус свободного агента.

Как пишет портал sportime.gr, Федерация футбола Греции одобрила разрыв контракта украинца с клубом.

Хачериди, показавшего россиянам флаг Украины, выгнали из клуба

Хачериди присоединился к клубу перед стартом прошлого сезона, провел в чемпионате Греции 3 матча.

Отметим, что действующее соглашение Хачериди с ПАОКом было рассчитано до лета 2021 года. Всего Евгений провел в разных турнирах 11 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

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Украинский защитник запомнился тем, что во время матча Лиги чемпионов в Москве продемонстрировал российским болельщикам щитки с символикой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" может вернуть 31-летнего Евгения. По окончании сезона игрок самостоятельно приступил к тренировкам в одном из спортивных залов Киева и все это время находился в поисках нового клуба.

Также сообщается, что одним из претендентов на Хачериди являлся донецкий "Шахтер".

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Персона
Евгений Хачериди
Тег
ПАОК
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Теперь будет дупу в Грузии показывать.
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1
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Сало Уронили
Сало Уронили
шо б знала свыня строй.спорт с политикой мешать это грязно и по X0X/\ЯЦКИ.может к грузинам поехать.
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5
1
Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Сало Уронили, ХВОРЕ ТИ НА ГОЛОВОНЬКУ.
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1
0

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