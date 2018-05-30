Хачериди определился с карьерой в "Динамо": названа зарплата игрока

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди продолжит карьеру в греческом ПАОКе. 30-летний футболист уже согласовал с клубом из Салоник условия личного контракта, и присоединится к новой команде на правах свободного агента.

В услугах Хачериди заинтересован лично главный тренер "орлов" Разван Луческу. В украинце румынский тренер видит усиление перед стартом в Лиге чемпионов. По данным издания sport24.gr, Евгений подпишет с греками соглашение с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро.

Напомним, Евгений Хачериди выступал в составе киевского "Динамо" с 2009-го года. За это время он сыграл за "бело-синих" 234 матча, забив семь голов.

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