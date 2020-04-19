Хачериди напал на арбитра после матча чемпионата Беларуси

Украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями после матча 5-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска".

Евгений Хачериди ФК ПАОК

Как сообщает "Прессбол", Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме напал на главного судью матча Сергея Чистова и пытался его ударить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Витебск" - "Динамо" Брест футболист сборной Украины получил прямую красную карточку. На 85-й минуте 32-летний Евгений в своем третьем поединке за белорусский клуб исподтишка ударил соперника пяткой.

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