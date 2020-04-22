Главная Новости
22 апреля • обновлено в 23:47
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Хачериди накажут за красную карточку в чемпионате Беларуси

1.3т
Читать материал на украинском

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди за удар соперника и полученную красную карточку в матче против "Витебска" может лишиться половины зарплаты, сообщает "Футбол 24".

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

кадр из видео

По информации издания, футболист зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц. Также 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, Кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков.

Перед подписанием контракта брестский клуб изучал все этапы карьеры украинца, который известен своим несдержанным характером, неоднократно получая красные карточки. Именно поэтому брестское "Динамо" прописало в контракте и штрафы за недисциплинированное поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Евгений Хачериди
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Evil Genuises
VS
Orgless
Победа Evil Genuises с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Gen.G
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2.50 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
BOOM
VS
Red Canids
Победа Red Canids с форой в +1,5 карты
1.57 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку