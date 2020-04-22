Хачериди накажут за красную карточку в чемпионате Беларуси

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди за удар соперника и полученную красную карточку в матче против "Витебска" может лишиться половины зарплаты, сообщает "Футбол 24".

Евгений Хачериди кадр из видео

По информации издания, футболист зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц. Также 32-летний центрбек получает бонусы за сыгранные матчи, чемпионство, Кубок, а также выход в групповой турнир еврокубков.

Перед подписанием контракта брестский клуб изучал все этапы карьеры украинца, который известен своим несдержанным характером, неоднократно получая красные карточки. Именно поэтому брестское "Динамо" прописало в контракте и штрафы за недисциплинированное поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля после матча 5-го тура с "Витебском" и полученной красной карточки, Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями

20 апреля появилась информация, что футбольный клуб "Динамо" Брест прекратит сотрудничество с Евгением

На следующий день пресс-служба команды из Бреста дала официальный комментарий.

21 апреля Хачериди впервые прокомментировал конфликт в Беларуси и жестко раскритиковал рефери

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