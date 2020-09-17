Хачериди: легко смог бы сейчас играть в "основе" "Динамо"

Экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который сейчас выступает в чемпионате Беларуси, заявил, что легко смог бы играть в нынешнем основном составе команды, и признался, что скучает за временами выступлений в клубе.

"Легко! При условии, что прошел бы сборы и поднабрал "физики". Есть внутреннее чувство, что спокойно мог бы играть в "Динамо". Честно? Очень сильно скучаю! Много вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время – смотрю матчи!" – рассказал Хачериди в интервью журналисту Валерию Пригорницкому.

Напомним, что украинский защитник выступал за "Динамо" с 2008 по 2018 год. За киевский клуб он провел 237 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. С командой он выиграл три чемпионата Украины, два Кубка и три Суперкубка страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-легионер "Динамо" Горан Попов рассказал, как легенда команды Александр Шовковский ударил Евгения Хачериди в раздевалке.