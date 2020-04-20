“Г*вно в оберточке”: известный футбольный агент жестко раскритиковал чемпионат России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал болельщиков, которые насмехаются над чемпионатом Беларуси, и заявил, что российское первенство недалеко от него ушло.

"Нравится, что говорят про Беларусь. "Что за фигню мы смотрим". А "Слуцк" с минимальным бюджетом идет на первом месте. Да половина из тех, кто смеется, ничего не понимает в футболе. ЦСКА проигрывает "Лудогорцу", а мы говорим, что белорусский футбол – г*вно. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский? Понятно, что если чемпионат Беларуси г*вно, то чемпионат России – это г*вно в оберточке", – цитирует Селюка издание Чемпионат.

Дмитрий Селюк SportArena

Он отметил, что в России есть хорошая спортивная инфраструктура, и поставил под сомнение квалификацию руководителей многих клубов.

"Нужны люди с образованием, которые смогут принести деньги в клуб. Давайте заработаем. А ответ: "Да быстрее украсть". Про г*вно в обертке я пошутил, конечно. Инфраструктура в России хорошая, административной составляющей нет. РФС должен делать курсы для неграмотных руководителей клубов. Порою сталкиваемся с тем, что элементарные вещи люди не понимают", – подытожил агент.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда киевского "Динамо" Олег Блохин посмеялся над сравнением украинского и белорусского чемпионатов.