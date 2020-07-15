Гвардиола установил рекорд АПЛ

Максим Иншаков Футбол 23:55, 15.07.2020 Обновлено: 00:09, 16.07.2020

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола добыл 111-ю победу в первых 150 матчах в чемпионате Англии, установив рекорд АПЛ – за 150 игр он одержал на 6 побед больше, чем любой другой тренер.

Как сообщает OtpaSport, это достижение испанец установил в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги против "Борнмута" (2:1).

Гвардиола выиграл 111 матчей
Twitter OptaSport

На втором месте идет Жозе Моуриньо ("Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм") – 105 побед, на третьем – тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп (92), на 4-м – экс-тренер МЮ Алекс Фергюсон (90), на 5-м – экс-тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получит около 165 миллионов евро на трансферы, чтобы укрепить состав команды перед стартом нового сезона.

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