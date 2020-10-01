Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Зинченко из "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об уходе украинца Александра Зинченко из команды.
Как сообщается на официальном сайте команды, Гвардиола объяснил отсутствие Зинченко полученной травмой и опроверг трансферные слухи. Они появились из-за того, что наш соотечественник еще не появлялся на поле в нынешнем сезоне.
"Несколько дней назад он снова травмировался. Он полностью восстановился, но вновь получил повреждение и теперь пропустит две-три недели", – рассказал испанский специалист.
В среду, 30 сентября, "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Бернли" (3:0) в рамках Кубка английской лиги и вышел в следующий раунд.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Зинченко в "Барселону" и о готовности "Сити" принять одно из предложений, которые были сделаны по футболисту.