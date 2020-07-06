Гвардиола прокомментировал решающую ошибку Зинченко в матче чемпионата Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не стал обвинять Александра Зинченко и голкипера Эдерсона в гостевом поражении в 33-м туре английской Премьер-лиги против "Саутгемптона" (0:1).

Единственный гол в поединке был забит после того, как украинец потерял мяч в центре поля, а нападающий хозяев в одно касание перебросил вратаря, который вышел слишком далеко из ворот.

"Этот матч напомнил предыдущие поединки, сыгранные в нынешнем сезоне – мы допускаем одну ошибку, за которую нас наказывают. Мы используем нашего голкипера для начала атак, это помогает нам играть лучше. Ошибки – это составляющая футбола. Мы проиграли не по этой причине. Мы создали большое количество моментов, но не сумели их реализовать", – сказал Пеп в интервью официальному сайту клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ошибка Зинченко позволила "Саутгемптону" забить победный гол в ворота "Манчестер Сити". Он получил самую низкую оценку в команде.