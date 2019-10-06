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6 октября • обновлено в 21:28
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Гвардиола не выпустил Зинченко в старте и опозорился в АПЛ

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Украинский футболит "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав на матч восьмого тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".

Гвардиола не выпустил Зинченко в старте и опозорился в АПЛ

Вместо игрока сборной Украины на позиции левого защитника вышел Жоау Канселу.

Встреча 2-й и 11-й команд АПЛ завершилась со счетом 0:2. "Горожане" владели преимуществом, контролировали мяч, но на последних минутах пропустили две острые контратаки.

"Мы хорошо начали и хотели быть терпеливыми, потому что знали, насколько хорошо они обороняются. Мы дважды позволили им выбежать в контратаки, начали немного нервничать. Кроме того, мы были не слишком хороши в создании моментов. У нас были проблемы с контратаками. Это был плохой день для нас", - прокомментировал результат Пеп Гвардиола.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Александр Зинченко получил порцию критики после матча 7-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Эвертона".

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Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Александр Зинченко Пеп Гвардиола
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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