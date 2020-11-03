Гвардиола назвал абсурдом последние успехи "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что с каждым годом выиграть Лигу чемпионов становится все сложнее.

Во время предматчевой пресс-конференции испанский наставник заявил, что участники турнира теперь имеют больше финансовых возможностей для того, чтобы быть конкурентоспособными. В качестве примера он привел "Аталанту" и донецкий "Шахтер", которые в последнее время успешно выступают в ЛЧ.

"Играть в Лиге чемпионов очень непросто. Есть много примеров, которые подтверждают мои слова. Многие команды теперь могут тратить деньги и покупать футболистов, тренеры стали лучше готовиться к матчам. В прошлом сезоне "Аталанта" была в нескольких минутах от выхода в полуфинал. Посмотрите на "Шахтер" и на их результаты в матчах с "Реалом" и "Интером". Это абсурд. Раньше такого не было", – цитирует слова испанца издание Goal.

Отметим, что после двух туров "МанСити" уверенно лидирует в группе C, одержав две победы на старте группового турнира. В третьем поединке, который состоится во вторник, 3 ноября, подопечные Гвардиолы примут на своем поле греческий "Олимпиакос".

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте Лиги чемпионов "Шахтер" победил мадридский "Реал" на выезде и сыграл вничью с "Интером" дома.