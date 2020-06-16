Гусев оправдал арбитра матча с Англией на Евро-2012

Бывший игрок сборной Украины Олег Гусев встал на защиту Виктора Кашшаи, который был главным арбитром матча нашей команды против сборной Англии на Евро-2012 и не засчитал чистый гол в ворота наших соперников.

"Этот гол Марко Девича мог стать переломным, но его не засчитали. Я был рядом с эпизодом, ближе всех, но не видел, пересек ли мяч линию – не мог этого увидеть и венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Не понимаю, почему на него все набросились? Причем тут он? Там главный "герой" – тот человек, который стоял возле штанги. Вот он – все видел. Но промолчал. В итоге – 0:1", – сказал Гусев в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, что на Евро-2012 нашей сборной не удалось выйти из группы. После победы в стартовом туре над шведами со счетом 2:1, Украина уступила Франции (0:2) и Англии (0:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-голкипер национальной сборной Александр Шовковский вспомнил свою легендарную ошибку в плей-офф отборочного турнира на Евро-2000 против Словении и заявил, что ничего бы не менял.