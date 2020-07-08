Губернатора Санкт-Петербурга освистали во время награждения "Зенита". Видео

Максим Богданов Футбол 21:46, 8.07.2020 Обновлено: 22:14, 8.07.2020

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов был освистан болельщиками во время церемонии награждения чемпиона России по футболу в Премьер-лиге.

"Зениту" на "Газпром Арене" вручили золотые медали и новый чемпионский кубок РПЛ. Во время торжественного мероприятия Беглов решил поздравить клуб и его поклонников.

О чем говорил Беглов, никому услышать и не удалось. Свист и гул не смолкали всю его не слишком продолжительную речь.

В церемонии вручения медалей на стадионе "Зенита", кроме Беглова, приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель правления директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля "Зенит" в шестой раз стал чемпионом России, одержав выездную победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. Команда установила рекорд, сумев завоевать титул за четыре тура до конца первенства. На ее счету 62 очка после 26 туров.

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