Губернатора Санкт-Петербурга освистали во время награждения "Зенита". Видео

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов был освистан болельщиками во время церемонии награждения чемпиона России по футболу в Премьер-лиге.

"Зениту" на "Газпром Арене" вручили золотые медали и новый чемпионский кубок РПЛ. Во время торжественного мероприятия Беглов решил поздравить клуб и его поклонников.

О чем говорил Беглов, никому услышать и не удалось. Свист и гул не смолкали всю его не слишком продолжительную речь.

В церемонии вручения медалей на стадионе "Зенита" кроме Беглова приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель правления директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля "Зенит" в шестой раз стал чемпионом России, одержав выездную победу над "Краснодаром" со счетом 4:2. Команда установила рекорд, сумев завоевать титул за четыре тура до конца первенства. На ее счету 62 очка после 26 туров.