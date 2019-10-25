Главная Новости
25 октября • обновлено в 13:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Грязь из России: форвард сборной Украины прокомментировал скандальное высказывание

3.6т Читать материал на украинском

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свое высказывание в адрес сборной России после победы над Португалией и выхода украинской сборной на Евро-2020.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Globallookpress.com

"Внекоторых российских СМИ меня поливали грязью? Я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Мне без разницы, могут писать дальше. Я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться", - сказал украинский форвард в интервью "Трибуне".

Новости
Футболист сборной Украины забил фантастический гол и спас команду в Лиге Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук после победы над Португалией в отборе Евро-2020 посмеялся над сборной России, чем вызвал гнев фанатов в РФ.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Персона
Роман Яремчук
Теги
сборная России по футболу Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
5
Смешно
18
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel