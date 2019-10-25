Грязь из России: форвард сборной Украины прокомментировал скандальное высказывание

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свое высказывание в адрес сборной России после победы над Португалией и выхода украинской сборной на Евро-2020.

Роман Яремчук Globallookpress.com

"Внекоторых российских СМИ меня поливали грязью? Я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Мне без разницы, могут писать дальше. Я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться", - сказал украинский форвард в интервью "Трибуне".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Яремчук после победы над Португалией в отборе Евро-2020 посмеялся над сборной России, чем вызвал гнев фанатов в РФ.

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