Грубейший подкат года: аргентинец спровоцировал массовый мордобой

Аргентинский игрок Лукас Торрес, представляющий команду из низшего дивизиона, пошел в грубейший подкат против футболиста соперников, что привело к настоящему побоищу на поле.

Как сообщает news.com.au, шли последние секунды поединка, когда Торрес в полете врезался двумя ногами в колено своему визави. На тот момент его команда уступала со счетом 1:4. Как только он поднялся на ноги, начался настоящий мордобой, в котором приняли участие и основные, и запасные футболисты с обеих сторон.

Ужасный подкат Лукаса Торреса

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



pic.twitter.com/OYrbB0qPsP — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) December 18, 2019

Стоит отметить, что Торрес не впервые отличается чрезмерной агрессией: в 2016 году он получил дисквалификацию на 24 дня за удар арбитра по лицу после получения красной карточки. На помощь судье тогда пришли четыре футболиста, которые с трудом сумели оттащить игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинец выиграл бой MMA за 9 секунд, не нанеся сопернику ни одного удара.

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