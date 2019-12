Грубейший подкат года: аргентинец спровоцировал массовый мордобой

Аргентинский игрок Лукас Торрес, представляющий команду из низшего дивизиона, пошел в грубейший подкат против футболиста соперников, что привело к настоящему побоищу на поле.

Как сообщает news.com.au, шли последние секунды поединка, когда Торрес в полете врезался двумя ногами в колено своему визави. На тот момент его команда уступала со счетом 1:4. Как только он поднялся на ноги, начался настоящий мордобой, в котором приняли участие и основные, и запасные футболисты с обеих сторон.

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



