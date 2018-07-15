Гризманн и Африка: 5 аргументов, почему Франция была самой крутой на ЧМ-2018

Наконец-то чемпионат мира 2018 узнал своего чемпиона - им стала сборная Франции. В финале "Галльские петухи" зрелищно обыграли Хорватию (4:2) и второй раз в истории стали сильнейшими на планете. Впрочем, удивляться тут нечему.

OBOZREVATEL находит 5 доказательств, почему сборная Франция действительно достойна победы на ЧМ.

Идеальный баланс и план на весь турнир

Не будем о банальном "высоком уровне игры" и "индивидуальном классе исполнителей" - у Франции хватало и того, и того, как и у многих других команд на ЧМ. Без этого набора "инструментов" не выигрывают чемпионат мира, и Франция по составу и поставленной игре действительно была одной из лучших.

Но более важно, как Дидье Дешам провел эту команду по мундиалю. Вспомнить только, как французов критиковали за тяжелый старт против Австралии и "экономную" ничью с Данией. Действительно, это были матчи, недостойные чемпиона.

Однако сейчас всей Франции просто плевать на ту "мировую" с Данией, за которую на французов сыпалось много шишек. Более важно, что то была часть глобального плана Дешама на весь чемпионат - в группе играть скромно, экономить ресурсы, беречь ключевых исполнителей и малой кровью взять первое место в группе. Наверняка французы и не стремились показывать свой максимум даже в матчах с Австралией и Перу. С результатом складывалось - и хорошо, остальное было запасено на плей-офф.

И уже в плей-офф парни Дешама выкатили все главное оружие, по-своему удивляя соперников. Не самый яркий и смелый, но дальновидный и прагматичный план тренера сработал - Франция отменно прошла плей-офф и забила в финале аж 4 гола (больше всех финалистов в 21-м веке).

Без понтов и геройства каждый делал свою работу

У Франции немало звезд, которые в своих клубах привыкли быть на первых ролях и делать результат. Но в этой сборной французов были прекрасно расставлены приоритеты и выведена на первый план общая цель. Все остальное каждый оставил при себе.

Показательной в этом случае стала игра Погба. Звездный полузащитник с мощной харизмой и статусом одного из лучших и дорогих в мире, в Ювентусе (особенно) и в МЮ много атакует. Но здесь Дешам провел с ним отличную работу, что Поль выдержал баланс между атакой и обороной. И когда тренер иногда напоминал Погба об обороне, тот не фыркал или показывал недовольство эмоциями на лице, а молча кивал и отрабатывал в опорной зоне. И в итоге был вознагражден - кроме статуса "чемпион мира" еще и гол в финале.

Поль Погба Getty Images

Также можно вспомнить и пример Оливье Жиру. У нападающего ни одного гола и просто отвратительная статистика на ЧМ как для форварда. Но Жиру продолжал выходить в старте и проводить все 90 минут, принося пользу команде в другом. Дешам не обращал внимания на критику относительно Жиру - главное, что он выполнял часть общей задачи, а сама команда добывала результат.

Менталитет и настрой выиграть

Когда Франция досадно в дополнительное время проиграла финал домашнего Евро-2016, казалось, что это очень больно ударит по этой команде Дешама, и нынешнее поколение еще не скоро что-то выиграет. Но прошло лишь два года, и сборная Франции - чемпион мира.

Франция всегда ходит в фаворитах больших турниров, но сейчас Дешам выжал максимум с французской ментальности. Тренер отлично подготовил команду во многих направлениях, что она фактически не допускала факта неудачи. Во всех матчах плей-офф уже к середине матча французы обеспечивали себе отличный задел и спокойно доводили дело до победы. Разве что в поединке с Бельгией "Галльские петухи" заставляли болельщиков чуть понервничать, но в основном лишь потому, что сами никак не могли забить второй-третий гол на контратаках.

Дидье Дешам Getty Images

Также Дешаму помогло то, что сейчас у Франции созрело то поколение, которое уже фактически не помнит (или мало помнит) чемпионство 1998-го. Из-за этого у футболистов не было зазнайства и переоценки себя в сборной, а был настоящий голод к большой победе.

Разыграли "африканский" козырь

На самом деле, нынешняя Франция - не европейская, а, по сути, африканская сборная. Большая часть ее состава - сыновья выходцев-переселенцев из Африки, с ярко-выраженными африканскими корнями. Конечно, сейчас французы обозлятся, но на самом деле это свой плюс.

Хорватию много хвалили за выносливость на ЧМ-2018. Но лучшую выносливость и атлетизм показала все же Франция. Афро-французские игроки были явно сильнее, мощнее и выносливее, чем большинство сугубо европейцев. Умтити, Погба, Матуиди, Мбаппе и даже низенький Канте - каждый по-своему был машиной и фантастическим работягой.

Самюэль Умтити Getty Images

Африканские сборные зачастую проваливаются на чемпионатах мира из-за плохой тактической готовности. Но в данном случае с игроками африканской специфики получился отличный симбиоз - атлетические и мощные игроки прошли хорошую школу европейских клубов и сейчас играют у лучших тренеров мира в сильнейших чемпионатах. Франции очень повезло собрать именно такую сборную.

Огромное и оправданное доверие Гризманну

Когда-то худенького-щуплого хавбека браковали профессиональные клубы, а сейчас он выиграл чемпионат мира. И не просто выиграл, а был ключевым элементом атаки своей сборной.

Антуанн Гризманн Getty Images

Подумать только - Антуан Гризманн принял непосредственное участие во всех кроме одного голах Франции на ЧМ! К 13-ти из 14-ти мячей Гризманн приложил свою ногу, и только в последнем голе в финале все сделали Эрнандес и Мбаппе. При этом Гризманн не был лучшим хавбеком турнира в плане индивидуальных качеств, но Дешам решился построить всю игру в атаке вокруг Антуана. И не прогадал.