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Гризманн и Африка: 5 аргументов, почему Франция была самой крутой на ЧМ-2018

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Наконец-то чемпионат мира 2018 узнал своего чемпиона - им стала сборная Франции. В финале "Галльские петухи" зрелищно обыграли Хорватию (4:2) и второй раз в истории стали сильнейшими на планете. Впрочем, удивляться тут нечему.

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Идеальный баланс и план на весь турнир

Не будем о банальном "высоком уровне игры" и "индивидуальном классе исполнителей" - у Франции хватало и того, и того, как и у многих других команд на ЧМ. Без этого набора "инструментов" не выигрывают чемпионат мира, и Франция по составу и поставленной игре действительно была одной из лучших.

Но более важно, как Дидье Дешам провел эту команду по мундиалю. Вспомнить только, как французов критиковали за тяжелый старт против Австралии и "экономную" ничью с Данией. Действительно, это были матчи, недостойные чемпиона.

Однако сейчас всей Франции просто плевать на ту "мировую" с Данией, за которую на французов сыпалось много шишек. Более важно, что то была часть глобального плана Дешама на весь чемпионат - в группе играть скромно, экономить ресурсы, беречь ключевых исполнителей и малой кровью взять первое место в группе. Наверняка французы и не стремились показывать свой максимум даже в матчах с Австралией и Перу. С результатом складывалось - и хорошо, остальное было запасено на плей-офф.

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И уже в плей-офф парни Дешама выкатили все главное оружие, по-своему удивляя соперников. Не самый яркий и смелый, но дальновидный и прагматичный план тренера сработал - Франция отменно прошла плей-офф и забила в финале аж 4 гола (больше всех финалистов в 21-м веке).

Без понтов и геройства каждый делал свою работу

У Франции немало звезд, которые в своих клубах привыкли быть на первых ролях и делать результат. Но в этой сборной французов были прекрасно расставлены приоритеты и выведена на первый план общая цель. Все остальное каждый оставил при себе.

Показательной в этом случае стала игра Погба. Звездный полузащитник с мощной харизмой и статусом одного из лучших и дорогих в мире, в Ювентусе (особенно) и в МЮ много атакует. Но здесь Дешам провел с ним отличную работу, что Поль выдержал баланс между атакой и обороной. И когда тренер иногда напоминал Погба об обороне, тот не фыркал или показывал недовольство эмоциями на лице, а молча кивал и отрабатывал в опорной зоне. И в итоге был вознагражден - кроме статуса "чемпион мира" еще и гол в финале.

Поль Погба

Getty Images

Также можно вспомнить и пример Оливье Жиру. У нападающего ни одного гола и просто отвратительная статистика на ЧМ как для форварда. Но Жиру продолжал выходить в старте и проводить все 90 минут, принося пользу команде в другом. Дешам не обращал внимания на критику относительно Жиру - главное, что он выполнял часть общей задачи, а сама команда добывала результат.

Менталитет и настрой выиграть

Когда Франция досадно в дополнительное время проиграла финал домашнего Евро-2016, казалось, что это очень больно ударит по этой команде Дешама, и нынешнее поколение еще не скоро что-то выиграет. Но прошло лишь два года, и сборная Франции - чемпион мира.

Франция всегда ходит в фаворитах больших турниров, но сейчас Дешам выжал максимум с французской ментальности. Тренер отлично подготовил команду во многих направлениях, что она фактически не допускала факта неудачи. Во всех матчах плей-офф уже к середине матча французы обеспечивали себе отличный задел и спокойно доводили дело до победы. Разве что в поединке с Бельгией "Галльские петухи" заставляли болельщиков чуть понервничать, но в основном лишь потому, что сами никак не могли забить второй-третий гол на контратаках.

Дидье Дешам

Getty Images

Также Дешаму помогло то, что сейчас у Франции созрело то поколение, которое уже фактически не помнит (или мало помнит) чемпионство 1998-го. Из-за этого у футболистов не было зазнайства и переоценки себя в сборной, а был настоящий голод к большой победе.

Разыграли "африканский" козырь

На самом деле, нынешняя Франция - не европейская, а, по сути, африканская сборная. Большая часть ее состава - сыновья выходцев-переселенцев из Африки, с ярко-выраженными африканскими корнями. Конечно, сейчас французы обозлятся, но на самом деле это свой плюс.

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Хорватию много хвалили за выносливость на ЧМ-2018. Но лучшую выносливость и атлетизм показала все же Франция. Афро-французские игроки были явно сильнее, мощнее и выносливее, чем большинство сугубо европейцев. Умтити, Погба, Матуиди, Мбаппе и даже низенький Канте - каждый по-своему был машиной и фантастическим работягой.

Самюэль Умтити

Getty Images

Африканские сборные зачастую проваливаются на чемпионатах мира из-за плохой тактической готовности. Но в данном случае с игроками африканской специфики получился отличный симбиоз - атлетические и мощные игроки прошли хорошую школу европейских клубов и сейчас играют у лучших тренеров мира в сильнейших чемпионатах. Франции очень повезло собрать именно такую сборную.

Огромное и оправданное доверие Гризманну

Когда-то худенького-щуплого хавбека браковали профессиональные клубы, а сейчас он выиграл чемпионат мира. И не просто выиграл, а был ключевым элементом атаки своей сборной.

Антуанн Гризманн

Getty Images

Подумать только - Антуан Гризманн принял непосредственное участие во всех кроме одного голах Франции на ЧМ! К 13-ти из 14-ти мячей Гризманн приложил свою ногу, и только в последнем голе в финале все сделали Эрнандес и Мбаппе. При этом Гризманн не был лучшим хавбеком турнира в плане индивидуальных качеств, но Дешам решился построить всю игру в атаке вокруг Антуана. И не прогадал.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Антуан ГризманнКилиан МбаппеДидье ДешамПоль Погба
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболусборная Австралии по футболусборная Перу по футболусборная Дании по футболу
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