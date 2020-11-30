Григорий Суркис отреагировал на техническое поражение Украины в Лиге наций

Почетный член Европейского футбольного союза (УЕФА) Григорий Суркис раскритиковал решение организации о присуждении сборной Украины технического поражения за матч Лиги наций со Швейцарией.

Как отметил сам функционер в интервью "Профутбол Digital", главврач Люцерна не имел права запретить нашей команде выйти на игру, которая должна была состояться 17 ноября.

"Насколько я понимаю, согласно медицинскому протоколу УЕФА, даже такой важный работник, как главный врач кантона, не может запретить играть, если есть тринадцать здоровых футболистов, среди которых хотя бы один вратарь. Давайте мы дождемся 30 ноября, увидим мотивационную часть, и тогда уже сможем ясно понимать ситуацию. Я убежден в том, что, если ничего такого не будет в этой мотивационной части, это решение выглядит абсолютно необоснованным по отношению к украинским болельщикам, тренерскому штабу и самим футболистам", – заявил Суркис.

Напомним, украинская сборная была не допущена к матчу шестого тура Лиги наций со Швейцарией из-за новых случаев коронавируса в команде. При этом в распоряжении тренерского штаба "желто-синих" были необходимые один вратарь и 12 полевых игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украины поражение в матче со Швейцарией. Это привело к вылету нашей команды из дивизиона А турнира.