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29 апреля • обновлено в 20:55
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"Без промедления": Григорий Суркис сделал важное заявление из-за коронавируса

2.2т
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Почетный член УЕФА Григорий Суркис на фоне пандемии коронавируса обратился к футбольной общественности.

Он обратил внимание на то, что все с нетерпением ждут возобновление футбольного сезона, и призвал функционеров максимально ответственно и взвешено принимать решения относительно возобновления чемпионата Украины.

Григорий Суркис

Григорий Суркис

"Дорогие друзья! Впервые за 28 лет, с тех пор, как в спортивном календаре появился Всеукраинский День футбола, мы не можем отметить этот праздник так, как положено. Но мы не должны падать духом.

В эти дни футбол не только в Украине, но и во всем мире переживает трудные времена, пытаясь противостоять коварному врагу. И нынешняя ситуация, заставившая приостановить национальные и международные турниры и даже отложить на целый год чемпионат Европы, побуждает нас к осознанию реальной ценности и значимости кожаного мяча в жизни миллионов людей.

Любители футбола со всех уголков планеты имели не одну возможность убедиться в том, насколько страстно Украины влюблена в эту Игру. Недаром в свое время наши инициативы и нововведения с уважением назвали в УЕФА "Украинским чудом". Вспомним, какие непреодолимые обстоятельства нам мешали во время подготовки к Евро-2012. Но мы преодолели все препятствия и приятно удивили мир, проведя фантастическое и незабываемое футбольное действо.

Ни секунды не сомневаюсь, что и на этот раз мы сумеем доказать свою боеспособность и способность адекватно действовать в нестандартной ситуации.

Я бы хотел пожелать футболистам не терять свои лучшие качества, чтобы по возвращении на поле их безудержная жажда игры перевоплотилась в незабываемые спортивные спектакли.

Я бы хотел призвать футбольных функционеров всех уровней без промедления сделать все возможное, чтобы сохранить приобретенное. Взвешивайте каждое свое решение с должной ответственностью, искренними заботой и любовью к игре.

Я бы хотел горячо поддержать всеукраинский болельщицкий драйв от предвкушения скорого возвращения на стадионы наших любимых команд.

Я бы хотел от всего сердца поблагодарить всех, кто во время вынужденной паузы смог помочь коллегам по футбольному цеху.

Футбол – игра командная, успех в нем приобретается только коллективными усилиями. Мы с достоинством должны принять новый вызов и помнить, что выиграть этот поединок мы можем только все вместе", – говорится в заявлении Григория Суркиса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Григорий Суркис
Источник
Источник: Footclub.com.ua
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