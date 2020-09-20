Григорий Суркис о составе "Динамо: это не может быть оправданием

Совладелец киевского "Динамо" Григорий Суркис считает, что несыгранность молодых футболистов не может быть оправданием блеклой игры его команды в первом тайме матча против "Львова".

По словам Григория Михайловича, в нынешнем чемпионате соперники стараются показывать самоотверженную игру, независимо от того, против кого они играют

"Сегодняшний поединок не исключение. На мой взгляд, то, что "Динамо" изменило практически половину состава, шесть игроков вышло, которые не сыграны между собой, это не может быть основанием для оправдания. Потому что в первом тайме мы вообще не видели "Динамо" как команду, которая способна забить один или два мяча", – рассказал Суркис-старший в эфире Youtube-канала FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиги обыграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львов".

Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:1.

После встречи Игорь Суркис оценил качество игры своей команды.