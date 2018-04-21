Григорий Суркис - о финале ЛЧ в Киеве: "УЕФА будет доволен"

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис присутствовал на церемонии передачи Киеву и ФФУ Кубков Лиги чемпионов, однако слова ему не предоставили.

"Меня сюда не приглашала Федерация футбола. Меня пригласил мой друг, легендарный спортсмен. Мы с братьями Кличко друзья десятки лет", – сказал он в субботу после церемонии на Крещатике.

"В 2014 году господин Платини, сидя за одним столом с президентом Украины (Петром Порошенко) и со мной, сказал, что Суркис сделал ему дырку в голове вопросом о предоставлении Украине права проведения финала Лиги чемпионов. И, в принципе, рассматривался 2020. Но я уже тогда сказал, что нас интересует финал ЛЧ-2018, который состоится перед другим известным событием", – отметил Григорий Суркис в интервью "Футбол 24".

Он напомнил, что когда Александр Чеферин стал президентом УЕФА 14 сентября 2016 года, то уже на следующий день на исполкоме УЕФА было принято решение о предоставлении Киеву финала ЛЧ-2018.

"Для этого было очень много сделано. После исполкома я позвонил Павелко и президенту страны, было много счастья, радости и все приветствовали это. Но у меня такое впечатление, что у господина Павелко к получению этого финала имеют отношение даже его уборщицы, а господин Суркис, к сожалению, не имеет возможности быть приглашенным на такое событие, которое организовывает ФФУ. Не важно, любят меня или нет, но есть какой-то принцип корпоративной этики", – подчеркнул Суркис.

Отвечая на вопрос о том, как УЕФА оценивает сейчас подготовку Киева к финалу ЛЧ, Суркис сказал: "Безусловно, сейчас мы находимся в цейтноте. Потому что многие технологические вещи, которые мы должны делать раньше, к сожалению, сегодня делаются в последнюю очередь. Но мы так привыкли: мы, так сказать, важно начинаем, но быстро едем. И я думаю, что мы быстро доедем до того, что УЕФА будет доволен. Я очень на это надеюсь, потому что у нас нет другого выбора".

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