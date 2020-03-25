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25 марта • обновлено в 16:06
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Григорий Суркис дал совет, как бороться с коронавирусом

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Многолетний вице-президент Европейского футбольного союза (УЕФА) и почетный член организации Григорий Суркис призвал украинцев к физической активности во время пандемии коронавируса.

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Почетный президент Федерации футбола Украины (ФФУ, ныне – УАФ) таким образом отреагировал на публикации в некоторых СМИ о его состоянии на фоне эпидимии. Издание "Футбольный клуб" также опубликовало видеообращение Суркиса-старшего.

"Я искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале и всем рекомендую делать то же самое. Тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго здоровья, дорогие соотечественники, все доброжелатели и недоброжелатели", – заявил экс-глава украинского футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на будущий год из-за коронавируса. Кроме того, отложены финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
ФФУ
Персона
Григорий Суркис
Теги
УЕФА ФК Динамо Киев
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