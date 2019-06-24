"Врачи говорили: "Он умрет" — друг Милевского сделал шокирующее признание

Бывший футболист киевского "Динамо" Денис Адлейба, знаменитый своей дружбой с Артемом Милевским, рассказал, что рано завязал с футболом из-за ошибки врачей.

По его словам, однажды ему нестерильно сделали укол в сухожилие, из-за чего в организме началось заражение.

"Меня отвезли в "Борис". Там сделали пункцию и увидели, что пошел процесс нагноения. Решили сразу оперировать. На следующий день моя нога стала, как две. Собрали консилиум из 8 хирургов. 6 из них сказали, что ногу нужно ампутировать. Говорили: "Он умрет". Все было на грани сепсиса. Укол в сухожилие – это очень опасно. Из-за такой оплошности вся моя карьера пошла коту под хвост", – сказал Адлейба в интервью Tribuna.com.

Артем Милевский и Денис Адлейба Isntagram Дениса Адлейбы

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира U-20 Сергей Булеца рассказал, что тренеры "Динамо" фактически поставили на нем крест.

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