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11 мая • обновлено в 19:52
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Готовы отменить: УЕФА разработал план проведения Лиги чемпионов

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Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает возможность отмены квалификационных матчей к Лиге чемпионов и Лиге Европы нового сезона.

Это произойдет в том случае, если количество случаев заражения коронавирусом в Европе не пойдет на спад, информирует издание The Times.

По данным источника, сейчас УЕФА активно работает над версткой календаря еврокубков сезона 2020/2021. Уже точно известно, что два главных международных клубных турнира возьмут свой старт не ранее 20 октября. Рассматривается возможность проведения отборочных раундов, состоящих из одного матча, а не двух.

Готовы отменить: УЕФА разработал план проведения Лиги чемпионов

Кроме того, возможен вариант, при котором будет проведена лишь одна квалификация Лиги чемпионов. В ней примут участие 12 чемпионов стран с наивысшим рейтингом в таблице коэффициентов, чьи представители не пробьются в турнир напрямую.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали возможный календарь завершения сезона в Премьер-лиге Украины.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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