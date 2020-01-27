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27 января • обновлено в 21:38
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Готовится трансфер? В "Шахтере" неожиданно сменился капитан

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру неожиданно принял решение сменить капитана команды.

На тренировочных сборах в Турции португальский специалист передал капитанскую повязку от бразильца Тайсона украинскому вратарю Андрею Пятову, сообщает Sport.ua. При этом причины такого шага Каштру остаются неизвестными, однако учитывая желание полузащитника покинуть "Шахтер", можно предположить, что "горняки" готовятся к его трансферу.

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Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтер"

"Каждый тренер привносит что-то свое новое. Для мистера Каштру это первые зимние сборы. Сейчас он почувствует, что это такое. Он сам учится, и мы тоже", – прокомментировал ситуацию сам Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в своем первом матче 2020 года добыл победу над польским "Лехом" на сборах в Турции.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Андрей Пятов Тайсон
Тег
ФК Шахтер
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