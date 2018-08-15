В Госдуме РФ потребовали расправы над Хачериди

Российский депутат Дмитрий Свищев решил обратиться в УЕФА в связи с эпизодом с участием защитника сборной Украины и греческого ПАОКа Евгения Хачериди. Наш соотечественник по окончании ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов показал болельщикам московского "Спартака" щитки с флагом Украины, чем взбесил россиян.

Чиновник потребовал наказать Евгения. "Ясно, что это очевидная провокация. Кто-то попросил его сделать это, либо это было совершено по собственному желанию - независимо от этого Хачериди должен быть наказан. УЕФА обязан отреагировать на данную выходку атлета и наказать его", - цитирует Свищева Championat.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России игрока национальной сборной нашей страны Евгения Хачериди назвали невоспитанным из-за флага Украины.