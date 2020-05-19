"Горжусь, что украинец": непобедимый боксер вызвал ажиотаж в США

Максим Богданов Футбол 23:57, 19.05.2020 Обновлено: 00:13, 20.05.2020

25-летний украинский проспект супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) из Украины попал на страницы авторитетного американского журнала The Ring в раздел "Новые лица".

"Я доволен проделанной работой. Работаю, чтобы стать лучше. Совершенству нет предела. Самое главное, что сейчас нужно, это набраться опыта. Больше раундов за плечами. Счастлив, что могу представлять свою страну и культуру в мире. Горжусь, что украинец", – цитирует Сиренко Vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября Сиренко завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии EBP (Eurasian Boxing Parliament) в супертяжелом дивизионе.

На вечере бокса в Карлсруэ (Германия), наш непобедимый соотечественник нокаутировал в первом раунде 37-летнего Айвана Ди Берардино (9-2-1, 6 КО).

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