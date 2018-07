Самая сексуальная: как президент Хорватии покорила футбольный мир на ЧМ-2018 - опубликованы яркие фото

Выход Хорватии в финал чемпионата мира 2018 произвел настоящий фурор - историческое достижение для страны, от которой почти не ожидали выхода в финал. Однако есть в этом празднике своя необычная изюминка - "Клетчатых" постоянно поддерживает их президент!

Лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович и раньше удивляла многих, но сейчас ей покоряется весь футбольный мир. OBOZREVATEL рассказывает и показывает, как и чем именно.

Обнимка с тренером и затмение Медведева

Если кратко для знакомства - 50-летняя Грабар-Китарович большую часть жизни занималась политикой и добилась высот не только в Хорватии, но и на международной арене (например, входит в руководящий состав НАТО). С февраля 2015-го - президент Хорватии, ранее будучи ее министром иностранных дел и европейской интеграции.

А сейчас эта "хорватская Меркель" не просто приехала на один-два матча ЧМ посмотреть футбол из-за толстых стекол ВИП-ложи - она танцами празднует победу в четвертьфинале прямо в раздевалке с командой, фотографируется с болельщиками (даже с казахскими) и сидит на секторе с фанатами!

Собственно, до матча 1/4-й о футбольных пристрастиях Грабар-Китарович мало кто знал, пока она не появилась на самом ЧМ. Ее триумф - матч Хорватии и России, где балканцы обыграли россиян в серии пенальти. Традиционно она смотрела матч в ВИП-секторе, в компании российского премьера Дмитрия Медведева. Но если тот выглядел традиционно и уныленько в обыденном строгом костюме, то Колинда едва ли не сверкала в футболке сборной.

Но эмоции от успеха Хорватии таки добили и до ВИП-ложи, Китарович не удержалась и триумфально вскочила над Медведевым (который, похоже, здорово удивился такому).

Однако пиком популярности Грабар-Китарович стало видео, где хорватский президент пожаловала прямо в раздевалку и поздравила команду - обняла каждого футболиста и работника сборной, а также здорово попрыгала в триумфальном танце.

Конечно, все может выглядеть как обычная PR-акция - политики иногда идут на такие поступки ради положительного имиджа. Но это не тот случай. Во-первых, встреча Китарович со сборной произошла лишь в четвертьфинале (а не после финала или полуфинала), где градус победы не настолько велик, чтобы тратить на это время. А во-вторых, Грабар-Китарович не прилетела именно на этот поединок в расчете на победу над Россией - президент прибыла на ЧМ как частное лицо самолетом эконом-класса и смотрела матч Дания - Хорватия просто с трибун с другими болельщиками (ну разве такое возможно вообще?).

#KolindaGrabarKitarovic



Kolinda Grabar-Kitarović (1968)

The First Woman President of Croatia, traveled with fans in economy class, and supported the team with the crowds in the stadium.



