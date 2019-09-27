"Горел": тренер Ярмоленко раскрыл неизвестные факты про игрока

Первый тренер Андрея Ярмоленко Николай Липовый рассказал о том, каким был футболист в детстве

"Андрей с детства много забивал. Очень много. С тех пор, как пришел в первом классе. Его выделяло то, что он был очень целеустремленным. Не пропускал занятий, хотя мама работала. Она же водила его на занятия. Такой характер был. Не любил проигрывать. Все время с мячом. Ему некогда было развлекаться – всегда хотел тренироваться. Левша, все же на одной линии – сердце, нога. Быстрее принимает решения. Таких талантливых, как Андрей, у меня еще не было детей. Но должна быть еще и работа. Все дети талантливые, но не все целеустремленные. Не все такие фанаты, а он только футболом и горел", – сказал Липовый в интервью tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября матч 6-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге "Вест Хэм" завершился со счетом 2:0. Ярмоленко великолепным ударом забил первый гол в этой игре.

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