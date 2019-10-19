Гордон: Павелко должен извиниться перед Суркисом

Известный журналист Дмитрий Гордон на своем канале в УouTube предложил поставить точку в скандале, который случился на НСК "Олимпийский" во время матча Украина – Португалия.

"Я поражаюсь наглости и отвратительному хамству Андрея Павелко, – сказал Дмитрий Гордон. – Человек, который привез в Украину Евро-2012, я имею в виду Григория Суркиса, человек, который добился проведения в Киеве финала Лиги чемпионов и который столько сделал для украинского футбола и Украины в целом, имеет право приходить в любую ложу и его должны встречать как дорогого гостя. Тем более, что он имеет огромный авторитет в европейском футболе. Я уже не говорю о том, что этот человек старше Павелко, что априори подразумевает у всех воспитанных и нормальных людей уважение.

…Я считаю, что Андрей Павелко должен извиниться перед Григорием Суркисом. Он должен также извиниться за то, что стал трусливо оправдываться: дескать, ветераны АТО попросили его, чтобы Суркис не находился в ложе. Вранье! Абсолютное вранье!

Конец этой истории был бы логичным только в одном случае – Павелко должен принести извинения".

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