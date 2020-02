Гонял по полю: в ЮАР фанат на BMW пытался задавить судью и футболистов

Матч третьего по силе дивизиона ЮАР между командами “Лука" и "Полокване" был прерван после того, как болельщик хозяев выехал на поле на своем BMW, попытавшись задавить судью и игроков соперника.

Как сообщает издание TalkSport, фанат остался недоволен действиями арбитра и тем, как развивались события поединка – "Лука" выигрывал со счетом 1:0, но пропустил два гола.

Apparently he wanted to run over the referee 😞. TF?! #ABCMotsepe pic.twitter.com/dqjUCUyIHv