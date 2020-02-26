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26 февраля • обновлено в 12:15
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Гонял по полю: в ЮАР фанат на BMW пытался задавить судью и футболистов

1.5т
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Матч третьего по силе дивизиона ЮАР между командами “Лука" и "Полокване" был прерван после того, как болельщик хозяев выехал на поле на своем BMW, попытавшись задавить судью и игроков соперника.

Как сообщает издание TalkSport, фанат остался недоволен действиями арбитра и тем, как развивались события поединка – "Лука" выигрывал со счетом 1:0, но пропустил два гола.

Болельщик из ЮАР попытался задавить судью

Болельщик из ЮАР попытался задавить судью

"Он угрожал выехать на поле после каждой остановки игры. Он хотел наехать на судью, который был его главной целью, но когда тот убежал, болельщик от отчаяния переключился на лавку запасных соперников", – рассказал один из свидетелей событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренера команды из премьер-лиги Занзибара Мэни Гамера жестко наказали за издевательское празднование победы перед болельщиками соперника.

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Место
ЮАР
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