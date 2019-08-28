Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Голый": экс-игрок сборной Украины назвал Милевского банкротом

553 Читать материал на украинском

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко выразил удивление тем, как Артем Милевский распоряжался своей зарплатой в киевском "Динамо".

По словам четвертьфиналиста ЧМ-2006, нападающий "Динамо" (Брест) повез себя очень расточительно.

Новости
Милевский рассказал, сколько максимально заплатил за секс

Артем Милевский

Артем Милевский

onliner.by

"Я же знаю Артема Милевского хорошо. Здорово, что он понимает свои ошибки и не стесняется о них рассказывать. Очень открытый и добрый парень, чем нередко пользовались люди, которые были рядом. Но чтобы остаться практически голым и босым – это надо было, конечно, постараться… С его-то доходами", – приводит слова Калиниченко "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, видеоблогер Евгений Савин подсчитал, что за время своей карьеры Артем Милевский заработал от 10 до 12 миллионов евро.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Максим Калиниченко Артем Милевский
Теги
сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...