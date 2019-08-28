"Голый": экс-игрок сборной Украины назвал Милевского банкротом

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко выразил удивление тем, как Артем Милевский распоряжался своей зарплатой в киевском "Динамо".

По словам четвертьфиналиста ЧМ-2006, нападающий "Динамо" (Брест) повез себя очень расточительно.

Артем Милевский onliner.by

"Я же знаю Артема Милевского хорошо. Здорово, что он понимает свои ошибки и не стесняется о них рассказывать. Очень открытый и добрый парень, чем нередко пользовались люди, которые были рядом. Но чтобы остаться практически голым и босым – это надо было, конечно, постараться… С его-то доходами", – приводит слова Калиниченко "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, видеоблогер Евгений Савин подсчитал, что за время своей карьеры Артем Милевский заработал от 10 до 12 миллионов евро.

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