Головой в штангу: матч в Англии едва не привел к трагедии

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Габриэл Жезус опасно влетел головой в штангу ворот "Вулверхэмптона". Инцидент произошел во время одной из атак в матче 22-го тура чемпионата Англии

Момент удара The Sun

Бразилец разогнался, послал мяч мимо сетки и, не сумев затормозить, лбом задел штангу. Удар был настолько мощным, что каркас ворот погнулся. Жезус несколько минут пролежал на поле, а затем вернулся к матчу, забив в итоге два гола.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

(на видео с 1:13)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на матче в Англии во время поединка футболист выкинул лайнсмена за рекламный щит.

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