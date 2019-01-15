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Головой в штангу: матч в Англии едва не привел к трагедии

1.2тЧитать материал на украинском

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Габриэл Жезус опасно влетел головой в штангу ворот "Вулверхэмптона". Инцидент произошел во время одной из атак в матче 22-го тура чемпионата Англии

Момент удара

Момент удара

The Sun

Бразилец разогнался, послал мяч мимо сетки и, не сумев затормозить, лбом задел штангу. Удар был настолько мощным, что каркас ворот погнулся. Жезус несколько минут пролежал на поле, а затем вернулся к матчу, забив в итоге два гола.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

(на видео с 1:13)

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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Wiegand Ethel
Wiegand Ethel
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