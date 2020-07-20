Голливудская развязка в УПЛ: обзор спортивных СМИ

В воскресенье финишировал регулярный чемпионат украинской Премьер-лиги. Эта тема должна была стать безраздельно главенствующей в отечественной прессе, если бы не грандиозный скандал с избиением арбитра во втором футбольном дивизионе страны…

ЗА ГРАНЬЮ

Обсуждая события двух заключительных туров УПЛ, сначала пресса вполне логично и ожидаемо сосредоточилась на матче "Динамо" – "Заря", который считался ключевым в борьбе за второе место. Все началось с мощной "артподготовки" на страницах СМИ. При этом четко прослеживалась характерная для последних лет тенденция. А именно – стремление определенной группы изданий и экспертов унизить и оскорбить человеческое достоинство футболистов киевского клуба, оказывая на них психологическое давление.

Подобные попытки выбить динамовцев из колеи и заставить суетиться, нервничать предпринимаются практически перед каждым важным для них матчем. Можно вспомнить немало примеров.

Несколько лет назад накануне поединка "Динамо" с "Шахтером" пресса вдруг принялась трезвонить, что динамовец Евгений Хачериди вот-вот станет горняком. За несколько дней до всеукраинского дерби летом 2018-го была запущена "деза" о возвращении на тренерский мостик киевлян Сергея Реброва, который якобы согласился сменить Александра Хацкевича, а год назад СМИ на полном серьезе утверждали, что вместо Хацкевича "Динамо" примет… Мирча Луческу. Как один из последних примеров – шквал огульной критики, опрокинутый на сине-белых перед недавним финалом Кубка Украины, в котором "Динамо" взяло верх над "Ворсклой". Теперь же, помимо нелестных эпитетов по поводу игры команды и работы ее тренерского штаба, в топ-темы была выведена версия о том, что "Динамо" в ближайшее межсезонье собирается продать своих лидеров.

"Динамо" готово расстаться с Цыганковым, Миколенко и еще четырьмя футболистами", – запустила жареную утку Sport Arena (sportarena.com, 14.07.20).

Тут, несомненно, следует отметить, что многие здравомыслящие представители журналистского корпуса скептически отреагировали на явный фейк. В связи с чем довольно активно цитировалась заметка с Телеграм-канала "Динамо Киев Inside":

"С утра в СМИ подоспели свежие трансферные новости о том, что ДК якобы готово расстаться с шестью футболистами. Высосано из пальца. Точнее вычленено наугад в формате "генератор случайных чисел". Действительно, почему шесть, а не двенадцать?.." (Footboom.com, 14.07.20).

Но, как и в случае с финалом Кубка Украины, подковерные интриги не сработали. А прогнозы оракулов, предвещавших фиаско киевлян от "Зари", не сбылись. Динамовцы решительно сосредоточились на своей задаче. И были уверены в своих силах. Это подтверждает любопытный диалог, о котором поведал Михаил Спиваковский:

"Перед матчем общался с одним сотрудником "Динамо". Говорю: "Нервничаете, наверное?". Он отвечает: "Ты знаешь, нет. Мандража нет. И вообще паники вокруг "Динамо" гораздо больше, чем в коллективе"… Я даже удивился. Человек был сильно уверен, но теперь мы можем говорить, что он чувствовал атмосферу в коллективе. Хотя и не заходит в раздевалку каждый день" (dynamomania.com, 17.07.20).

В итоге же после игры, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян, практически все СМИ резюмировали: "Динамо" в матче с луганчанами предстало более мастеровитым и лучше подготовленным коллективом. Это, кстати, первым признал тренер соперника Виктор Скрипник:

"Счет по игре… "Динамо" есть "Динамо". Победила сильнейшая команда" (zarya-lugansk.com, 17.07.20).

ПОБЕДА БЕЗ СОМНЕНИЙ

Победа Киева оказалась тем ценней, что дебют встречи сложился для подопечных Михайличенко крайне неудачно: на второй минуте они пропустили быстрый и совершенно необязательный гол, а на девятой остались без лидера атак – Вербича, который из-за травмы попросил замену. Казалось бы, катастрофа. Но тут-то динамовцы и показали характер, за что команде отдали должное большинство журналистов.

Цитируем отрывок из материала Артема Жолковского "11 разгневанных мужчин":

"Динамо" заиграло зло, цинично, и, самое главное, быстро. И вот этот отрезок, в котором мы увидели команду такой, какой, по-моему, видели только в четвертьфинальном матче Кубка Украины с "Шахтером", оказался решающим. Два удара, которые ввинтились под самую перекладину, не оставили шансов молодому, но заметно талантливому Дмитрию Мацапуре. Стоит отметить обе комбинации, которые оказались успешными, именно благодаря быстрой перепасовке и выбору нестандартного решения…" (dynamo.kiev.ua, 17.07.20).

Один из аспектов, которому было уделено немало внимания по следам главного матча недели – тренерская дуэль. Пресса очень высоко оценивает работу Виктора Скрипника, который за короткий срок привил "Заре" качественный атакующий футбол. Но в то же время все признают, что в среду Алексей Михайличенко переиграл своего визави.

"Потрібно віддати належне тренерському штабу киян, який дуже ретельно підготувався до протистояння. Динамо приборкало найкрутіший пресинг в українському футболі і вчергове показово вказало на те, наскільки вразлива Зоря у позиційній обороні.

Звичайно, не можна сказати, що Динамо повністю переграло Зорю. Команда Скрипника до самого кінця була в грі, а пресинг у різні часові відрізки матчу створював проблеми киянам. Але у ті моменти, коли Динамо його розбивало, чи Зоря сама його вимикала, у позиційній обороні гості виглядали просто безпорадно", – констатирует Сергей Костенюк (football24.ua, 17.07.20).

"Сейчас стало модно восхищаться игрой "Зари", но я совершенно не испытываю восторгов по этому поводу. Да, команда играет вертикально, технично, но она играет только так и никак иначе. Динамовцы сознательно отдали инициативу и заманили "Зарю" в их же стихию.

Кто знает, как бы развивались события, забей Юрченко ответный мяч, сразу после второго пропущенного? Великолепно сыграл Бущан. И вот тут "Заря" немного качнулась. Никакого другого плана на игру, кроме играть также, у них не было. А это "также" все больше и больше затягивало команду на динамовскую половину поля, заставляя оголять тылы", – развивает тему Артем Жолковский (dynamo.kiev.ua, 17.07.20).

Ну и не случайно же жюри Всеукраинского объединения футбольных тренеров признало Алексея Михайличенко лучшим среди коллег по итогам 31-го тура УПЛ.

"У грі проти "Зорі" кияни пережили ранній гол і зуміли за рахунок швидких флангів і наполегливості на рубежі карного майданчика перебороти захист луганців. З точки зору атаки це була одна з найсильніших ігор "Динамо" в цьому сезоні. Вона показала, що, попри кадрові втрати, атакувальний потенціал команди залишається великим, як і перевага в класі виконавців", – отмечено в пресс-релизе, подводящем итоги голосования (Uafc.org.ua, 17.07.20).

Говоря о классе исполнителей, многие издания отмечают победный гол Сидорчука. Хотя, если брать индивидуальные оценки участникам матча, в первую очередь звучат три фамилии – Цыганков, Буяльский и Бущан.

Вот что об этих игроках пишет Дмитрий Купрас:

"С Цыганковым все давно ясно: даже без стабильной игровой практики из-за травм он может разрывать в конкретных матчах.

Буяльский провел просто элитный матч на месте десятки. Фактически организовал два гола, 5 раз сделал передачи под удар, здорово играл между линиями, постоянно держал в напряжении опорную зону и лучше всех в команде чувствовал момент, когда стоит придержать, а когда быстро начать атаку. А еще действовал максимально широко по всему периметру поля: круто помогал на участках, где это было больше всего необходимо.

Бущан потащил в ключевом моменте матча (при счете 2:1 – Ред.), не заваливался на газон раньше времени и топово читал эпизоды…" (ua.tribuna.com, 17.07.2002).

Признание вратаря выигравшей команды одним из лучших игроков матча свидетельствует, что на самом деле победа была не очень-то простой. Но ведь у "Динамо" тоже было несколько нереализованных голевых моментов. Только Русин упустил два отличных шанса забить. Так что впереди киевляне были явно острей, что подтверждает и статистика. "Динамо" в этом матче провело девять быстрых атак (их лучший показатель в этом году) и нанесло 16 ударов по воротам, из которых 11 – в створ. Словом, победа Киева у прессы сомнений не вызвала.

"Динамо" полностью переиграло "Зарю" в этом матче и абсолютно заслуженно победило. Луганская команда даже немного разочаровала… А ведь не получи Вербич травму, то счет мог оказаться и вовсе неприличным" (isport.ua, 17.07.20).

"Козыри киевлян оказались весомее. Поэтому все закончилось логично и закономерно" (sport.ua, 16.07.20).

ГОЛЛИВУДСКАЯ РАЗВЯЗКА

После этой победы "Динамо" мало кто сомневался, что киевляне без особых проблем решат свои вопросы в заключительном матче с "Колосом". Пресса накануне 32-го тура акцентировала внимание на поединке в Запорожье, где должны были сойтись "Заря" и "Десна". Но в итоге главным эпицентром событий снова оказался НСК "Олимпийский".

Матч "Колос" – "Динамо" поначалу не предвещал команде Михайличенко неприятностей.

"Значно вищий клас біло-синіх давався взнаки від самого початку зустрічі, яку міг би розпочати зі швидкого гола Русин. Але, отримавши на третій хвилині прекрасний пас від Циганкова, форвард і сам пробив невдало, й Шепелєва, котрий рухався паралельно, не помітив.

Циганков, що вправно та витончено виконував свої диригентські функції, міг і сам відзначитися. В одному з епізодів він, наче слаломіст, дійшов до 11-метрової, але все ж загруз у частоколі чужих тіл. Згодом змусив Морозка по-хокейному кидатися під удар після розіграшу кутового. Й нарешті, розігравши дотепну "стіночку" з Буяльським, перевірив пильність Волинця низовим "пострілом".

Перераховані шанси номінальних гостей – десь половина того, що створили кияни ще до перерви. Той-таки Буяльський бив з-за меж карного майданчика – стійка. Постійно загрожував чужим воротам Де Пена, один із найкращих гравців зустрічі", – пишет Сергей Воронюк (footсlub.com.ua, 19.07.20).

В общем, вроде бы игра развивалась под диктовку "Динамо". Однако итогом стала победа команды Руслана Костышина (2:0). Счет, следует признать, не по игре, но, как известно, главное в футболе – цифры на табло.

Пресса, естественно, задается вопросом, почему же динамовцы после уверенной победы над "Зарей" не смогли добиться нужного результата в игре против "Колоса"? Причин хватает.

Отмечается явный нефарт у чужих ворот: киевляне так и не реализовали ни одного из полудюжины явных голевых моментов, при этом дважды зарядив в стойку, тогда как у "Колоса" в этом отношении, напротив, все сложилось как нельзя удачней. Вне всяких сомнений, сказались кадровые проблемы: у "Динамо" не смогли сыграть из-за травм три ключевых исполнителя – Вербич, Сидорчук и Миколенко (вдобавок вернулся в лазарет Бурда). Кроме того, сказался фактор календаря: "Колос" имел на один день больше для подготовки к матчу, к тому же Костышин в предыдущем поединке против "Шахтера" дал передышку ряду основных исполнителей, явно нацеливаясь на игру против "Динамо"…

Впрочем, это – чисто факты, никак не служащие оправданием для "Динамо". И вполне справедливо, что в адрес киевской команды было отпущено немало критических стрел. Ведь по сути киевляне прошлись по лезвию бритвы, рискуя остаться без Лиги чемпионов. Но, к счастью для них, в параллельном матче "Заря" – "Десна" была зафиксирована ничья (1:1), что позволило Киеву сохранить за собой вторую позицию.

"Развязка, конечно, голливудская… Киевляне умудрились сделать все для того, чтобы пролететь мимо квалифая Лиги чемпионов. Но кривая фарта вывезла. "Заря" прагматично удовлетворилась гарантированной бронзой и группой Лиги Европы…", – высказался по этому поводу Павел Булах (footboom.com, 19.07.20).

К слову, по поводу голливудской развязки. Тут непременно нужно отдать должное командам, так сказать, второго эшелона. "Заря", "Десна", "Александрия" и тот же "Колос" (именно в таком порядке они стоят в итоговой таблице) зарекомендовали себя крепкими бойцами, а что главное – у них не было комплекса и страха перед признанными авторитетами. Как подтверждение – не только победа "Колоса" над "Динамо", но и ничья, добытая "Александрией" в воскресном противостоянии с "Шахтером" (2:2).

В то же время звучат мнения, что финальный расклад в верхней части турнирной таблицы УПЛ вполне соответствует реальной расстановке сил. "Шахтер", это давно уже все признали, оказался вне конкуренции. А если сопоставлять "Динамо" с "Зарей", то оба матча этих команд на втором этапе завершились убедительными победами киевлян.

"Обладатель второго места оказался в определенной степени закономерным, – делится мыслями Тарас Котив. – Класснее по подбору отдельных исполнителей, стабильнее финансово, с большим количеством фанатов и лучшими перспективами жеребьевки… Команда Михайличенко может выдавать сумасшедшие матчи, как против "Шахтера" в Кубке или "Зари" в двух последних играх. А может безвольно сливать из-за провальной игры всех в обороне, неустойчивой полузащиты и психологически разбитых форвардов" (football24.ua, 19.07.20).

Между строк читается намек на то, что киевляне достигли своих стратегических целей, но им предстоит еще много над чем поработать. И надо думать, это должно коснуться не только формирования состава и тренировочных методик. Важно уделить внимание также морально-психологической готовности команды, в том числе – умению держать удар и отбрасывать ненужные эмоции под шквальным прессингом со стороны СМИ.

В киевском клубе, наверняка, это прекрасно понимают и настроены на рабочую волну. Это следует из слов президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса, чье интервью программе "Профутбол" после игры с "Колосом" пользовалось повышенным вниманием прессы.

"Никого не хочу обидеть, но если мы ставим перед собой задачу попасть в Лигу чемпионов, то должны такие команды обыгрывать. Особенно в матче, в котором решалась судьба путевки в квалификацию Лиги чемпионов…

Нужно хорошо поработать и разобраться в том, что происходит. Подумать и принять решение, куда мы идем дальше.

Я буду разговаривать с Михайличенко, мы будем обсуждать это. Меня не устраивает тот футбол, который показывает команда. Наверное, его он также не устраивает" (fcdynamo.kiev.ua, 20.07.20).

Судя по всему, этот принципиальный мужской разговор не откладывали в долгий ящик. Уже на следующий после резонансного поражения день официальный сайт клуба сообщил, что к новому сезону команду будет готовить новый тренерский штаб.

"Футбольний клуб "Динамо" (Київ) висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову. Отримавши команду по ходу сезону цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, "Динамо" виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Водночас керівництво клубу та численну армію динамівських уболівальників не може задовільнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах. Для цього гра "Динамо" має вийти на якісно інший рівень.

З цією метою підготовку но наступного сезону "Динамо" розпочне із новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду у новому сезоні, буде повідомлено пізніше" (fcdynamo.kiev.ua, 20.07.20).

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?

Вслед за УПЛ, где еще предстоят стыковые матчи за последнюю путевку в Лигу Европы, на финишную прямую выходит и турнир в Первой лиге. Здесь, между тем, разгорелась невиданная доселе интрига. За пять туров до завершения соревнований на три путевки в УПЛ реально претендует восемь (!) команд. И все было бы прекрасно, если бы не череда грандиозных судейских скандалов. Только по ходу прошедшей недели их случилось три.

Серьезные претензии вызвало судейство Дмитрия Бондаренко, обслуживавшего матч 23-го тура "Минай" – "Металлист 1925" (1:0). Ряд неоднозначных решений арбитра в пользу команды хозяев побудил харьковский клуб обратиться с официальным письмом лично к главе ФФУ/УАФ. Хотя нужно было апеллировать напрямую к Вадиму Костюченко, который, как известно и рулит по указанию шефа всем судейским корпусом.

"Просимо Вас дати доручення щодо службової перевірки ганебних фактів упередженого арбітражу в матчі ФК "Минай" – ФК "Металіст 1925", а також інших прикладів упередженості в інших матчах цього туру, притягти порушників чесності та справедливості до відповідальності згідно з Дісциплинарними Правилами УАФ…" (metalist1925.com, 17.07.20).

Документ, опубликованный на официальном сайте ФК "Металлист 1925", сопровождает показательная видеонарезка эпизодов матча, подтверждающая обоснованность претензий харьковского клуба.

Аналогичная ситуация сложилась и в игре 24-го тура "Ингулец" – "Прикарпатье" (1:0). Вот что пишут об этом матче СМИ:

"Киевский рефери Бондарь сначала удалил игрока "Прикарпатья", усмотрев симуляцию в штрафной соперника. А затем, в компенсированное время, назначил в ворота гостей результативный 11-метровый, приняв за фол симуляцию в исполнении лучшего бомбардира "Ингульца" Ники Сичинавы" (Footboom.com, 16.07.20).

Нелогичным признает судейство Ивана Бондаря и Комитет арбитров УАФ, который собирается на своем ближайшем заседании рассмотреть вопрос о дисциплинарном взыскании для рефери. Хотя президент федерации заочно уже вынес ему вердикт, продемонстрировав полнейшее непонимание происходящих в нашем футболе процессов. А может наоборот – глубокое понимание кулуарных принципов давления на судей, внедренных В.Костюченко для узкого круга избранных и посвященных.

В частности, глава ассоциации сообщил в программе "Великий футбол", что работа киевского арбитра Бондаря свидетельствует о плохой организации работы в Федерации футбола города Киева!?

На что главред "Футбола" Артем Франков отпустил едкую реплику по этому поводу.

"Как немного сведущий – в отличие от некоторых – в этом вопросе сообщаю: со времен появления в нашем футболе Пьерлуиджи Коллины, то есть много-много лет назад, вся судейская вертикаль выведена из "ведомства" регионов и переподчинена непосредственно Дому футбола. Вся связь регионов с их арбитрами, работающими на профессиональный футбол, заключается в нескольких местных матчах в году, и не более того.Рад, что даже в 2020 году могу открывать некоторые секреты нашего футбола. Огорчен, когда осознаю, что просвещаю человека, для которого по определению таких секретов быть не должно!", – написал Франков в Телеграме (20.07.20).

Ну а больше всего шуму вызвало беспрецедентное ЧП в Волочиске, увенчавшее поединок 24-го тура "Агробизнес" – "Минай" (0:2). Первым про дикую по своей сути ситуацию сообщил телеграм-канал "Бомбардир":

"Після гри "Агробізнес" – "Минай" безпосередньо на стадіоні у суддівській кімнаті побили головного арбітра матчу Юрія Іванова. Арбітр знімає побої у поліції. Такого у нас не було уже давно.

"Минай" переміг 2:0. Впродовж гри арбітр дав 8 жовтих карток гравцям "Агробізнеса" та пенальті у ворота господарів" (apostrophe.ua, 16.07.20).

А далее – последовала еще более шокирующая подробность: как выяснили СМИ, к этому форменному беспределу имеет отношение почетный президент "Агробизнеса" и вице-президент ФФУ/УАФ Олег Собуцкий, который вошел в судейскую комнату вместе с тремя "амбалами" и вместе с ними учинил самоуправство.

Собуцкий же открещивается от произошедшего, позиционируя себя в роли миротворца:

"Судейство негативное. Люди были разозленные и хотели идти бить судью. Я этих людей задержал и не пустил, собралось их очень много. То, что их били на стадионе, пусть рассказывают кому-то другому. Я сдержал людей, ведь из судей должны были сделать просто кучу мяса. На Семенце был чистый пенальти, мне все эксперты звонят и говорят. Восемь желтых карточек... " (footballua.tv, 16.07.20).

Спустя пару дней из уст почетного президента "Агробизнеса" прозвучала еще одна версия произошедшего, напрочь затмившая предыдущую:

"Может, все случилось в ресторане, или по дороге. Есть же информация, что они были в ресторане..." (footballua.tv, 18.07.20).

Такая путаница в "показаниях", несомненно, наталкивает на определенные мысли. Особенно с учетом того, что арбитр Иванов по горячим следам написал заявление в полицию, четко указав место происшествия (судейское помещение стадиона "Юность") и потребовав привлечь Собуцкого к уголовной ответственности. Об этом сообщил сайт Sport.ua, опубликовавший скрин заявления Иванова. А фото арбитра с явными следами побоев на лице уже облетело все СМИ.

Пресса, естественно, возмущена. Вопиющий прецедент в Волочиске выходит за грани понимания и возвращает нас в "лихие 90-е", когда подобное ЧП случилось в Мариуполе. Но тогда в рукоприкладстве по отношению к арбитру был уличен тренер местной команды.

Череда громких скандалов свидетельствует, что обстановка в Первой лиге раскалена до запредельного максимума, причем отнюдь не все в сложившихся обстоятельствах способны сохранять головы холодными. Этот факт, безусловно, вызывает серьезную тревогу. А глава Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров и вовсе считает, что есть высокая вероятность попросту не доиграть турнир.

"Дуже багато останнім часом говорять про те, що клуби працюють з арбітрами, стимулюють інші клуби. На клуби виходять, на арбітрів виходять. Тиснуть, погрожують і так далі. Апофеозом всього – є випадок у Волочиську, де просто побили арбітра. Люди, колеги, друзі, що ви робите?! Нам залишається лише почати стріляти один в одного, щоб це все було схоже на 90-ті роки?!

Давайте повернемося до цивілізованого вирішення питань, зупинимося і отямимося. Інакше ми не дограємо чемпіонат, якщо все це продовжуватиметься" (pfl.ua, 17.07.20).

СМИ довольно активно ретранслировали выступление президента ПФЛ, который также обратился к Комитету арбитров УАФ с просьбой обеспечить порядок в судействе матчей Первой лиги, привлечь для этого лучших арбитров страны и обещанный VAR.

Кроме того, Макаров высказал надежду, что по всем данным инцидентам будут проведены объективные расследования:

"Окремо звертаюсь до колег з КДК і Комітету з етики та чесної гри. Я не можу на вас впливати. Я не тисну на вас, я прошу вас: розслідуйте ці справи. У першу чергу вивчіть матеріали стосовно інциденту в Волочиську, котрі ми вам надамо. Прийміть виважене, об’єктивне, незаангажоване рішення. Як з цього випадку, так і по іншим, якщо ми зберемо матеріали" (Sport.ua, 17.07.20).

Этого же, несомненно, ждут и многочисленные СМИ. Судя по тональности публикаций, у журналистов нет сомнений по поводу вины функционера УАФ. Но при этом звучат опасения, что историю в итоге спустят на тормозах. Как это обычно и бывает в КДК и КЭЧИ, когда по рекомендации с 5-го этажа требуется проявить лояльность к нужным людям/клубам.

Об этом говорит, в частности, ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников:

"Его, скорее всего, отмажут. Но если это произойдет, то это будет приговором для всего украинского футбола – теперь выяснится, что можно безнаказанно бить арбитров!

И у меня есть аргумент о том, что это дело начинают "заминать". Я связался с арбитром Ивановым, он отказался что-либо комментировать, даже без ссылок на него. При этом человек прекрасно понимает: если журналисты не расскажут об этом деле, его точно спустят на тормозах" (ua-football.com, 17.07.20).

В аналогичном ключе высказывается и Артем Франков:

"…Чиновники такого ранга судей у нас еще не били!

Но, повторюсь, никакие ошибки арбитров, никакие подозрения в адрес "Миная" (а на это если не говорится прямо, то толсто намекается) не служат оправданием нападения на этих самых судей. Которых сейчас наверняка уже убалтывают забрать свои претензии и не устраивать скандал с очень предсказуемым и крайне неприятным для ФФУ/УАФ исходом..." (dynamo.kiev.ua, 16.07.20).

Причем сомнения в объективном расследовании звучат как раз на фоне клятвенных заявлений Павелко, который на своей страничке в "Фейсбук" пообещал, что наказание виновных в избиении арбитров будет максимальным, если информация подтвердится.