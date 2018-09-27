Голландский футболист забил фантастический гол с центра поля

Полузащитник "РКАВ Волендам" Ник Тол забил нереальный гол в домашнем матче Кубка Голландии (1:2). 29-летний футболист поразил ворота "Витеса" с центра поля.

На 84-й минуте при счете 2:0 в пользу "Витесса" Тол решился на дальний удар, что стало полной неожиданностью для голкипера Ремко Пасвера. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

Tremendo el gol de ̷P̷a̷b̷l̷o̷ ̷F̷o̷r̷n̷a̷l̷s̷ Nick Tol ayer para resucitar al RKAV Volendam (5ª división) en su eliminatoria de KNVB Beker contra el Vitesse. pic.twitter.com/IIgCVeFPLP — kleine_clasie (@kleine_clasie) 27 сентября 2018 г.

Напомним, что не так давно футзалистка забила фантастический гол пяткой.