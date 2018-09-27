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Голландский футболист забил фантастический гол с центра поля

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Полузащитник "РКАВ Волендам" Ник Тол забил нереальный гол в домашнем матче Кубка Голландии (1:2). 29-летний футболист поразил ворота "Витеса" с центра поля.

На 84-й минуте при счете 2:0 в пользу "Витесса" Тол решился на дальний удар, что стало полной неожиданностью для голкипера Ремко Пасвера. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

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Напомним, что не так давно футзалистка забила фантастический гол пяткой.

Место
Нидерланды
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