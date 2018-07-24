Голландский DJ и портвейн: что ждет украинские клубы в еврокубках

Началось! Еврокубковый сезон полноценно добрался и до Украины - уже на этой неделе евросезон начнет "Мариуполь", а в целом отбор в Лигу Европы и Лигу чемпионов будут проходить 3 украинских клуба (кроме "Мариуполя" еще "Динамо" и "Заря"). Что, где и как светит украинцам в квалификации ЛЕ и ЛЧ - рассматривает OBOZREVATEL.

"Динамо" Киев

Где играет: 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Соперник: "Славия" Прага (Чехия)

Первый матч: 7 (8) августа (ответный - 14 августа)

Что светит: не столь простой, но все же проход в следующий раунд

Фото официальной страницы "Динамо" в Facebook

Соперник

На фоне "Аякса", "Бенфики" и "Фенербахче" попасть на "Славию" - хороший расклад для "Динамо". Да, соперник - не подарок, но вполне по зубам киевлянам.

В чем-то роль "Славии" схожа с "Динамо" в национальном чемпионате - команда-гранд местного футбола и постоянный претендент на чемпионство. Сам клуб довольно статусный в центральной и восточной Европе, и при желании может "козырнуть деньгами". Так было в прошлом сезоне, когда пражане под Лигу чемпионов завлекли небезызвестных Томаша Нецида, Данни, Халила Алтынтопа и украинца Руслана Ротаня.

Руслан Ротань в форме "Славии" Фото slavia.cz

Но все же это было краткосрочной акцией, и звезды вскоре ушли. Сейчас "Славия" хоть и снова будет играть в квалификации ЛЧ (со второго места в чемпионате), но сделала акцент на покупке молодых-перспективных игроков под возможность продажи.

Не обладая большими игровыми ресурсами, "Славия" не "придумывает велосипед" в Чехии и играет в силовой футбол с большим количеством длинных передач с надеждой на быстрые фланги. Также у Чехов довольно крепкая оборона (меньше всех пропустили в прошлом чемпионате - 19 мячей в 30-ти играх), что позволяет неплохо играть на результат.

"Мне в Славии и вообще в Чехии все нравилось. Единственное, футбол в Украине и в Чехии очень разный - это мне не совсем импонировало. Славия играла в силовом стиле, использовала много длинных передач, вела много борьбы за мяч. Мне кажется, любой футболист это не сильно любит. Но для них это нормально - чехи всегда, по-моему, играют в таком духе. У них много длинных передач и борьбы", - рассказывал Ротань в одном из интервью о своем этапе карьеры в Славии.

Из нынешней обоймы "Славии" самый звездный и известный - полузащитник Мирослав Стох. Тот самый словак, который в свое время был в "Челси" и "Фенербахче", но так и не заиграл полноценно на высоком уровне. Зато недавно Стох напомнил о себе украинцам голом "Шахтеру" с центра поля. Правда, это было лишь в спарринге на сборах.

⚽️🔥Gólová paráda! Takhle pálí Miroslav Stoch!

💬 Přečtěte si komentář samotného střelce i trenéra Trpišovského: https://t.co/lQMUEDmKNS pic.twitter.com/js8XRD8JzE — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 3 февраля 2018 г.

А еще у "Славии" есть свое "громкое имя" в мировой музыке - за чехов в атаке играет сам Ван Бюрен! Мик ван Бюрен, правда, не DJ, но тоже голландец и однофамилец своего известнейшего соотечественника Армина.

Каковы шансы "Динамо"?

"Славия" ни в чем не превосходит "Динамо" - пражане играют в чемпионате ненамного сильнее украинского и не имеют особого простора для развития. Да, команда в последние годы на ходу и играет в еврокубках, но последний раз вместо планомерного развития выбрала путь быстрого достижения результата.

По составу "Славия" также не переплюнет киевлян, хотя тут соперники разные. У пражан довольно опытный состав (только 5 игроков моложе 24-х), и погоду делают уже зрелые исполнители. У "Динамо" же как раз "на гребне волны" своя молодежь (Бурда, Цыганков, Беседин) плюс несколько способных легионеров, поэтому индивидуально (особенно на флангах) украинцы должны переиграть чехов. Да и сам футбол в исполнении "Динамо" более интересен, чем у "Славии".

Создать проблемы киевлянам могут только они сами себе - на старте сезона у команды Хацкевича еще не все гладко с составом (особенно в нападении) и сыгранностью в некоторых участках поля. Но если "Динамо" сыграет по максимуму и не "зевнет" в обороне, то хотя бы благодаря домашней победе пройдет чехов.

"Заря"

Где играет: 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Соперник: "Брага" (Португалия)

Первый матч: 9 августа (ответный - 16 августа)

Что светит: трудная борьба с шансами 40/60

Фото zarya-lugansk.com

Соперник

"Брагой" в Украине уже никого не удивишь. Наши клубы настолько часто встречаются с португальцами, что эта команда для украинцев - обыденность. Только в нынешнем десятилетии украинские клубы пересекались с "Брагой" аж 8 раз: дважды в ЛЧ и 6 - в ЛЕ.

"Брага" остается четвертой силой на родине портвейна вслед за "тремя китами" ("Порту", "Спортингом" и "Бенфикой"), достойно выступает в Европе и живет во многом за счет продажи игроков. У "Браги" довольно неплохой потенциал и результат - не обладая большим количеством игроков высокого уровня, команда постоянно успешно играет в ЛЕ, в прошлом сезоне уступив в плей-офф будущему финалисту "Марселю".

Но за считанные месяцы "Брага" может существенно изменить свой игровой облик. Клуб уже потерял двух основных игроков - опорного хавбека Данило (продал в "Ниццу") и центрбека Андре Орту (вернул в "Бенфику" из аренды). А сейчас, довольно вероятно, что в "Браге" не задержится 26-летний лидер полузащиты команды - черногорец Никола Вукчевич. Все это явно не на руку команде на старте квалификации еврокубков.

Ну и еще "Брага" - это один из красивейших и самых необычных стадионов в мире. "Брага Мунисипаль" хоть и небольшой, но с одной стороны буквально вырезан из скалы и имеет шикарный вид.

Стадион "Брага Мунисипаль"

Каковы шансы "Зари"?

Не слишком то и большие. У "Браги" кроме более высокого класса одной из лучших команд чемпионата Португалии есть большой опыт выступлений в еврокубках. И в матчах на выбывание - в том числе. Даже если "Брага" к матчам с "Зарей" потеряет еще кого-то из важных футболистов, то тихо-мирно может добиваться цели за счет своих игровых качеств.

"Заря" в таком случае может удивить португальцев своим характером и боевитостью. У команды Юрия Вернидуба есть бразильский хавбек Силас и французский форвард Фопала, который уже должен был адаптироваться и начать играть на максимуме своих возможностей. Но с другой стороны "Заря" потеряла Андриевского в центре поля и обновила защитную линию (новый вратарь Махарадзе и защитник Вернидуб-мл.). Поэтому "надежно сыграть в защите и дать жару в атаке" - будет главной задачей луганчан, чтобы попытаться одолеть "Брагу" хотя бы дома.

"Мариуполь"

Где играет: 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Соперник: "Юргорден" (Швеция)

Первый матч: 26 июля (ответный - 2 августа)

Что светит: аккуратное противостояние с шансами 50/50

Фото ФК "Мариуполь"

Соперник

"Мариуполь" стартует в квалификации Лиги Европы на этап раньше "Зари" противостоянием со шведским "Юргорденом". Команда в целом неизвестная в Украине, но в Швеции занимает довольно статусное место. В начале 2000-х "Юргорден" вообще трижды становился чемпионом и брал три Кубка Швеции, но позже чуть скатился и не мог завоевать трофеев. Прошлый сезон "Юргорден" закончил на третьей позиции в чемпионате Швеции.

Эту шведскую команду вряд ли можно отличить чем-то серьезным в плане игры. "Юргорден" ничем не отличается от многих других команд-середняков Швеции, будучи укомплектованным шведскими игроками с африканскими (или другими) корнями. Это дает преимущество в силе и мощности, отдельные "легионеры" могут выделяться в защите и полузащите.

Уж кто точно заметен в составе "Юргордена", так это знаменитые в 2000-х шведские сборники - вратарь Андреас Исакссон и защитник Юнас Ульссон, немало поигравшие за Швецию (в том числе и на больших турнирах). Как Исакссон, так и Ульссон приезжали в Украину на Евро-2012 и играл против "сине-желтых" в групповом турнире (2:1).

Андреас Исакссон Getty Images

Каковы шансы "Мариуполя"?

Очень непросто спрогнозировать, чем закончится это противостояние. Обе команды не блещут чем-то особенным на футбольном поле, могут взять свое за счет обороны и быстрых выпадов в атаку.

У "Мариуполя" сейчас свои проблемы - команда лишилась двоих важных полузащитников, в прошлом сезоне во многом определявших игру в середине поля. Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий вернулись в "Шахтер". А вот на замену им в полузащиту особо никто не пришел, и сейчас Александру Бабичу будет непросто сразу наладить игру в атаке.