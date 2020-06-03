Голкипера сборной России Маринато Гильерме "развели" на крупную сумму денег

Михаил Морозов Футбол 16:34, 3.06.2020 Обновлено: 16:42, 3.06.2020

Голкипер сборной России по футболу Маринато Гильерме стал жертвой мошенников, которые отняли у него большую сумму денег.

Как сообщает издание РИА Новости, совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия" и основателя группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли объявили в международный розыск за мошенничество в особо крупных размерах.

Маринато Гильерме

В сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" Лиллевяли заключал с клиентами соглашения на крупные суммы и гарантировал им получение безопасной прибыли. С 2013 года ему удалось привлечь инвестиции на сумму в более чем 150 миллионов долларов и вывести их на крупнейшую брокерскую площадку в США.

Клиентами этих инвестиционных фирм были и голкипер российской сборной Гильерме, и режиссер Никита Михалков, и другие известные личности. Они заподозрили неладное в 2017 году, когда у них возникли проблемы с возвратом средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-капитана сборной России Романа Широкова назвали главным пьяницей в современном футболе.

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