Голкипер в стенке, защитники в воротах: в Польше исполнили странный штрафной удар

Михаил Морозов Футбол 16:59, 9.09.2020

В матче третьего по силе польского дивизиона между "Блекитни Старгард" и "Выгры Сувалки" случился необычный эпизод.

Хозяева заработали право на штрафной удар с 20 метров. Голкипер гостей поменялся местами с защитниками и встал в стенку, в то время как полевые игроки заняли его место в воротах. Футболист "Блекитни Старгарда" сумел пробить над голкипером, но его выручил один из партнеров по команде, выбив мяч с линии ворот.

Это спасение не помогло команде "Выгры Сувалки" завоевать хотя бы очко. Исход встречи решил гол игрока хозяев, забитый в концовке первого тайма. В третьем польском дивизионе сыграно два тура. Обе команды имеют в активе по одной победе при одном поражении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Второго лиги Украины случился невероятно курьезный момент, когда футболисты "Подолья" не смогли поразить ворота "Карпат", несмотря на четыре удара из пределов вратарской площади подряд.

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