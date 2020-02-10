Голкипер спас ворота и тут же забил гол: футбольный матч завершился фантастической развязкой

Интересный случай произошел в чемпионате Саудовской Аравии по футболу между командами "Аль-Хилаль" и "Аль-Рашид". Героем матча стал голкипер команды гостей Абдулла Майюф.

На 89-й минуте при счете 1:2 в ворота гостей был назначен пенальти, однако страж ворот "Аль-Рашида" верно угадал направление удара и в красивом прыжке отбил мяч, летевший в угол.

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На шестой компенсированной минуте игры фол был зафиксирован уже в противоположной штрафной площадке. Майюф смело вызвался пробить с "точки", буквально выпросив мяч у партнеров по клубу. И в результате установил окончательный, победный для своей команды счет – 3:1.

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