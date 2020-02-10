Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Голкипер спас ворота и тут же забил гол: футбольный матч завершился фантастической развязкой

1.9т
Читать материал на украинском

Интересный случай произошел в чемпионате Саудовской Аравии по футболу между командами "Аль-Хилаль" и "Аль-Рашид". Героем матча стал голкипер команды гостей Абдулла Майюф.

На 89-й минуте при счете 1:2 в ворота гостей был назначен пенальти, однако страж ворот "Аль-Рашида" верно угадал направление удара и в красивом прыжке отбил мяч, летевший в угол.

Новости
Украинец Лунин совершил яркий сэйв и стал лучшим игроком матча в Испании

На шестой компенсированной минуте игры фол был зафиксирован уже в противоположной штрафной площадке. Майюф смело вызвался пробить с "точки", буквально выпросив мяч у партнеров по клубу. И в результате установил окончательный, победный для своей команды счет – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Англии из-за сильнейшего урагана произошла очень курьезная ситуация на футбольном поле.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Янник Синнер
VS
Раду Албот
Победа Янника Синнера с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Жиль Симон
VS
Михаил Кукушкин
Победа Жиля Симона с нулевой форой
1.92 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Вашек Поспишил
Победа Даниила Медведева с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Альяж Бедене
VS
Бенуа Пэр
Тотал больше 22,5 гейма
1.75 Сделать ставку
Барнсли
VS
Бирмингем
Хозяева не проиграют
1.45 Сделать ставку
Шарлеруа
VS
Мехелен
Забьет одна из команд
1.904 Сделать ставку
Эммен
VS
Твенте
Победа хозяев
2.07 Сделать ставку
Сан-Хосе Шаркс
VS
Калгари Флэймз
Победа Калгари с нулевой форой
1.86 Сделать ставку
Ванкувер Кэнакс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.85 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Тампа-Бэй Лайтнинг
Победа Коламбуса с форой в +1,0 шайбы
1.69 Сделать ставку