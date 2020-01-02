Голкипер сборной Украины сменит клуб: СМИ сообщили подробности

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который с лета 2019 года числится в аренде в "Вальядолиде", имеет три варианта для продолжения карьеры во второй половине сезона-2019/20.

Как передает Pucela Fichales, 21-летнего голкипера ожидает новая аренда из-за того, что "Вальядолид" практически не предоставляет ему игрового времени в официальных поединках. На данный момент на украинца претендуют три других клуба.

Три варианта для Андрея Лунина Pucela Fichales

Основным претендентом на Лунина называют клуб Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) "Овьедо", у которого хорошие отношения с "Реалом" и он уже попросил у мадридцев несколько игроков в аренду, в том числе украинского вратаря. В таком случае украинцу гарантирована игровая практика.

Также на Лунина претендует еще один клуб Сегунды "Альмерия". Этот вариант предложил агент игрока. Тут не гарантировано место в основе – за него надо бороться, но в данном случае может быть аренда на полтора сезона в случае выхода "Альмерии" в Примеру.

Третьим вариантом для Лунина является украинский клуб "Днепр-1". Тем не менее, по информации Isport, в "Реале" хотят, чтобы Лунин остался в Испании для дальнейшей адаптации в стране.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за "Вальядолид" лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем конкурент Лунина в "Реале" Тибо Куртуа оказался в эпицентре большого секс-скандала.

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