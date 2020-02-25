Голкипер парагвайского клуба "Хенераль Диас" Густаво Сердан подвел своих партнеров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая против клуба "Гуаренья", забив сам себе невероятным образом.

Об этом сообщает Tigo Sports.

Густаво Сердан facebook.com/gustavo.serdan

На 16-й минуте горе-вратарь получил пас от своего защитника, но решил не спешить с выносом мяча, а когда увидел приближающегося нападающего соперника, попытался его обвести, находясь при этом в непосредственной близости от линии ворот. В итоге Сердан запутался в собственных ногах и отправил мяч в свои ворота, чем развеселил болельщиков гостей и сильно огорчил фанатов своего клуба.

SE TROPEZÓ

El portero de #GralDíaz, Gustavo Serdán, fue protagonista clave en el gol rival debido a un error cometido ante la presión de Santiago Salcedo. Fijate. pic.twitter.com/Vse4XhDRV5 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 24, 2020

Матч завершился со счетом 1:1 – под занавес первого тайма "Хенераль Диас" забил ответный гол, а во втором тайме ни одной из команд не удалось вырвать победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее интересный случай произошел на чемпионате Саудовской Аравии: голкипер одной из команд на последних минутах матча совершил сейв, отбив 11-метровый, а затем стал героем у чужих ворот, став автором решающего гола.

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