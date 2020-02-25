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25 февраля • обновлено в 16:25
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Голкипер перехитрил сам себя и стал автором нелепейшего автогола

1.2т
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Голкипер парагвайского клуба "Хенераль Диас" Густаво Сердан подвел своих партнеров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая против клуба "Гуаренья", забив сам себе невероятным образом.

Об этом сообщает Tigo Sports.

Густаво Сердан

Густаво Сердан

facebook.com/gustavo.serdan

На 16-й минуте горе-вратарь получил пас от своего защитника, но решил не спешить с выносом мяча, а когда увидел приближающегося нападающего соперника, попытался его обвести, находясь при этом в непосредственной близости от линии ворот. В итоге Сердан запутался в собственных ногах и отправил мяч в свои ворота, чем развеселил болельщиков гостей и сильно огорчил фанатов своего клуба.

Матч завершился со счетом 1:1 – под занавес первого тайма "Хенераль Диас" забил ответный гол, а во втором тайме ни одной из команд не удалось вырвать победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее интересный случай произошел на чемпионате Саудовской Аравии: голкипер одной из команд на последних минутах матча совершил сейв, отбив 11-метровый, а затем стал героем у чужих ворот, став автором решающего гола.

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Автор
Денис Карпов
Место
Парагвай Луке
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
вратарю еще и желтую за нырок влепить надо. споткнулся об мяч а потом пытаясь отмазаться изобразил падение)
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