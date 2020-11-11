Голкипер "Динамо" вылечился от COVID-19

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Бойко выздоровел от коронавируса.

Хорошими новостями со своими подписчиками вратарь поделился в Instagram.

"Наконец-то мой ПЦР-тест дал негативный результат. Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих", – написал Бойко, добавив хэштег #nopasaran.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее положительный результат теста на коронавирус получил третий голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет.

До этого в "Динамо" коронавирусная инфекция кроме Бойко была обнаружена у Георгия Бущана. Из-за болезни они пропустили поединки УПЛ против "Днепра-1" и "Шахтера", а также игру против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября против "Ингульца".