Голкипер "Динамо": пускай судьи тоже отвечают перед народом

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко после ничейной игры с "Александрией" заявил, что судьи тоже должны давать интервью и комментировать свои решения.

"Пускай судьи тоже дают интервью и отвечают перед народом. Когда мы проигрываем матч, мне стыдно смотреть в глаза людям, я не могу выйти в супермаркет или погулять с ребенком. Почему судьи не отвечают перед людьми. Пускай они тоже несут ответственность. Если он допустил ошибку, его на десять матчей отстранили, он сигаретку подкурил, ноги на диван закинул и спокойно смотрит игры. Он десять матчей посидел, вернулся в Первую лигу, а потом сразу в высшую. У них все хорошо, все спокойно", – сказал Бойко в эфире программы "Профутбол".

Напомним, что "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Александрией", не сумев обойти луганскую "Зарю", которая теперь занимает второе место в украинской Премьер-лиге, опережая киевлян на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Александрией" в 30-м туре УПЛ.