Голкипер "Динамо" продолжит карьеру в "Ворскле"

Воспитанник академии киевского "Динамо" Алексей Слуцкий продолжит свою карьеру в "Ворскле".

Фамилия 18-летнего голкипера появилась в заявке полтавской команды на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Выступать юный вратарь будет под номером 81.

Алексей Слуцкий Сайт УПЛ

В прошлом сезоне Слуцкий был в заявке "бело-синих", но не провел ни одного матча за сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа еще один голкипер киевского "Динамо" покинул клуб. Артем Малыш будет выступать в ФК "Ингулец", который в сезон 2020/21 вышел в Премьер-лигу Украины.

Фамилия 20-летнего футболиста появилась в заявке команды из пгт. Петрово Кировоградской области на официальном сайте УПЛ. Выступать за новую команду Малыш будет под №73.